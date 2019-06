El primer pub londinense donde los clientes pueden quitarse la ropa y tomarse una pinta

El legendario pub Coach & Horses, en el corazón del Soho, se ha convertido en el primer pub nudista de Londres. Esta licencia le permite organizar veladas en las que tanto los empleados como el pianista y los clientes pueden quitarse la ropa si les apetece. Su propietario, Alastair Choat, ha solicitado esta inédita licencia para protestar contra la cadena de cervecerías Fuller's, que pretende quedarse con el local.

The Coach, como es conocido entre sus habituales, forma parte de la esquina del Soho de Greek Street con Romilly Street desde 1847. A mediados del siglo pasado se convirtió en unos de los lugares de referencia de artistas, escritores y periodistas. Era el pub donde iban a beber el periodista Jeffrey Bernard, el poeta maldito Dylan Thomas, los actores Peter O'Toole y John Hurt, el músico Danny Kirwan o el pintor Francis Bacon.

Entre 1943 hasta el 2006 fue regentado por Norman Balon, autoproclamado como el "propietario más rudo de Londres". Durante más de 60 años, Balon despachó a los parroquianos tras la barra con su estilo tosco y sin modales, pero también se dedicó a documentar conversaciones y confesiones etílicas que publicó en un libro de memorias en 1991 que tituló "Vosotros, bastardos".

The Coach sirvió de inspiración para muchos de sus clientes, que lo mencionaron en sus obras. El periodista y dramaturgo Keith Waterhouse escribió la obra de teatro 'Jeffrey Bernard is Unwell' (Jeffrey Bernard no se encuentra bien) sobre su colega Bernard, periodista brillante y alcohólico que escribía una columna semanal en la revista 'The Spectator' llamada 'Low Life' (algo así como mala vida). Ambos eran asiduos de NormBalon.

El título de la obra se refiere al aviso en rojo que solían imprimir en el espacio en blanco de la columna cuando Bernard no entregaba el texto a tiempo por estar demasiado borracho o resacoso. La acción transcurre íntegramente en el interior del local, donde Bernard se queda encerrado con un grupo de clientes y se pasa la noche contándoles su vida. Fue estrenada con éxito en el West End con Peter O'Toole como protagonista.

En el año 2006 Alastair Choat adquirió el pub y tomó el relevo de Balon. Instauró las tardes de singalongs o cantadas en grupo de canciones al compás de la música del viejo piano que resiste en el local. Lo ha convertido, además, en el primer pub vegetariano y vegano de la ciudad. Mantiene todavía hoy intacta la atmósfera bohemia y canalla de antaño.

El problema de Choat es que tiene un contrato de arrendamiento que termina a finales de mes y no puede frenar la compra de Fuller's, que tiene otros 350 pubs en todo Londres. Choat teme lo conviertan en un bar más dentro de su imperio. "Estamos dispuestos a quitarnos la ropa para evitarlo", declaró. Y para explicitarlo ha publicado un calendario de desnudos con el local de fondo.

En su lucha ha iniciado una recogida de firmas y de fondos para presionar a las autoridades locales para que cambien la ley y le permitan seguir arrendando el local. Ha conseguido que se vuelva a representar 'Jeffrey Bernard is Unwell' en su hábitat natural. También ha pedido la licencia nudista y ahora organiza veladas nudistas en las que los clientes pueden quitarse la ropa y tomarse una pinta donde una vez estuvieron sentados Dylan Thomas o Francis Bacon.