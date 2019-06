Al-Khelaïfi, presidente del PSG: "¿Mbappé? Estoy seguro al 200% de que seguirá en el PSG la próxima temporada"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha cerrado la puerta a una posible marcha de Mbappé y ha declarado que está "seguro al 200% de que el jugador estará en el PSG la próxima temporada".

El dirigente catarí explica en una entrevista en France Football que "no quiere comportamientos de estrellas, en el mal sentido de la palabra". "Necesitábamos un electroshock", añade.

Las palabras del presidente del club parisino llegan después de que el propio Mbappé insinuase que tal vez no continuaría en el club francés. "Es momento de asumir más responsabilidadades, quizás aquí, o quizás en otro lugar", dijo en la gala de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP).

Por su parte, Al-Khelaifi fue muy contundente respecto a la próxima temporada, en lo que podría ser un mensaje para Neymar y Mbappé. "Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que trabajar más (...) No están para complacerse, y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero comportamientos de estrellas",