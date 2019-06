Carlos Aranda siguió traficando con drogas hasta un mes antes de la 'operación Oikos'

Un mes antes de que se desarrollase la operación Oikos la policía instaló micrófonos en el coche de Carlos Aranda. Los audios interceptados judicialmente no dejan dudas, dice la policía, de que "Carlos Aranda se erige como cúspide en la organización dedicada al tráfico de varias sustancias estupefacientes (cocaína y hachis principalmente".

Conversaciones de Carlos Aranda reproducidas en el informe de la UDEV. / Cadena SER

"Nada que yo me puse con la "blanca" (cocaína) otra vez a vender paquetes a comprar diez, quince, veinte y tenía todos los golfos de aquí digo esta gente me meten presa a mi en dos segundos por quinientos euros por paquete, digo que va..siempre trabajar fuera". "Mira, me han escrito los brasileños, pero estaís muy bien con la blanca alli, ¿verdad?" Este quiere que entre en Barcelona, en Barcelona no tengo nada, no tengo entrada en Barcelona y además me quiero asegurar la entrada con mi gente".

Para la UDEV (La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) a lo largo de todos los audios se aprecia que su posición en el mercado malagueño se encuentra asentado y que busca la apertura de nuevos mercados en Madrid e incluso la negociación con transportistas para introducir la droga proveniente de otros países en España vía Málaga. En las intervenciones dice la UDEV queda además "perfectamente clara la intención de adquirir un vehículo "caleteado" exclusivamente para realizar el transporte de la droga.

El informe de la UDEV (La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) habla de blanqueo en el análisis que hace de estos audios. "Esta actividad ilícita confirma la teoría de que las Organizaciones Criminales se encuentran actualmente buscando invertir en nuevos negocios que les proporciones cuantiosas cantidades de dinero. De esta manera, estarían aprovechándose de la corrupción en el deporte para introducir con mayor rapidez en el mercado legal el dinero de su actividad ilícita principal, consiguiendo a través de las apuestas el blanqueo de capitales".

La policía insiste en que el objetivo de Aranda no eran los apaños porque "lo consideraba como una inversión para blanquear el tráfico de drogas".