Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron este lunes en la Moncloa

El presidente del gobierno en funciones y candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron este lunes y mantuvieron los primeros contactos para el "gobierno de cooperación" al que ambos hicieron referencia tras la ronda de contactos de Sánchez, según han confirmado a la Cadena SER fuentes de la negociación.

La reunión entre ambos mandatarios tuvo lugar este lunes y no figuró en las agendas públicos de ninguno de los dos líderes. El PSOE guarda silencio sobre el contenido de la reunión, que se produjo en La Moncloa. En Ferraz no ha sentado bien que se conozca la negociación. El PSOE sigue apelando a todas las fuerzas políticas y no solo a Unidas Podemos para conseguir los apoyos para la investidura. "A partir de ahora Pedro Sánchez y yo comenzaremos una serie de reuniones más discretas", dijo Pablo Iglesias el pasado martes tras reunirse con Sánchez. La de este lunes ha sido la primera.

Desde el PSOE guardan silencio sobre si ha habido algún avance. Ábalos, cuestionado este lunes sobre si prefería un gobierno con miembros de Unidas Podemos dentro o unas elecciones, pedía que no se le hiciese elegir entre "susto o muerte". Los socialistas aseguran a la SER que no cierran la puerta a ninguna fuerza política para conseguir la investidura. Las fuentes del gobierno y del PSOE consultadas por la SER aseguran que no ven a Pablo Iglesias dentro del ejecutivo formado por Pedro Sánchez. Además, también argumentan que entre PSOE y Unidas Podemos no se suma una mayoría absoluta, lo que podría provocar rechazo en otras fuerzas necesarias para la investidura. Las posiciones entre ambos partidos siguen muy alejadas, pero siguen considerando a Podemos como socio preferente.

Desde Podemos también se guarda un escrupuloso silencio. Fuentes conocedoras de la reunión confirman el encuentro pero no han facilitado detalles sobre el mismo. Insisten desde la formación morada en mantener su posición. La clave para Unidas Podemos sigue siendo entrar en el Gobierno y que además en ese Gobierno esté Pablo Iglesias. Ahora bien, fuentes del partido aseguran a la SER que son conscientes de que su exigencia de ministerios y la repetición electoral les costó en 2016 un millón de votos. Esta vez tratan de evitar efectos adversos en las negociaciones. Así, por un lado no dejan de pedir su entrada en el Ejecutivo de manera proporcional en los votos –es decir, uno a tres– pero al tiempo evitan pedir públicamente departamentos concretos. La formación morada quiere evitar que el debate se centre en que Podemos pide sillones.

Fuentes de Podemos aseguran a que ambos líderes se reunirán mucho a lo largo de esta semana y apelan a conseguir hacerlo con discreción para avanzar en la dirección deseada.

Texto elaborado con información de Inma Carretero y Mariela Rubio.