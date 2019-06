Los retos de Antena 3 en ficción: paliar la ausencia de la comedia y descubrir un nuevo fenómeno

Antena 3 no ha tenido una temporada especialmente fructífera en materia de ficción. De septiembre a junio, la cadena principal de Atresmedia Televisión ha estrenado 'Presunto culpable', 'Matadero', '45 revoluciones' y emitido la última temporada de 'Allí abajo'. Sin embargo, ninguno de estos títulos ha conseguido llamar la atención del público. De hecho, '45 revoluciones' ya está considerada como el mayor fracaso de su catálogo.

Lo ocurrido durante este curso ha puesto en duda la eficacia de Antena 3 como productora de contenido de ficción para la televisión tradicional. Por eso mismo, la Casa de las Series tiene por delante varios retos que debe tener en cuenta y asumir lo antes posible para no perder su posición como referente de la ficción española.

La necesidad de una comedia

Tras el final de 'Allí abajo' - la serie española más longeva de las estrenadas a partir de 2010 – Antena 3 tiene que hacer frente a una gran ausencia en su programación: la comedia. Este género es uno de los más agradecidos y, desde la cadena, su intención siempre ha sido la de explotarlo concienzudamente. "Queremos tener un colchón en este género", dijo Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia, a la Cadena SER cuando pretendían consolidar 'Cuerpo de Élite' como su segunda comedia titular.

Sin 'Cuerpo de Élite', que no logró la ansiada renovación, y sin 'Allí abajo', Antena 3 tiene un vacío que, de momento, no tendrá solución, ya que todos los proyectos en producción anunciados por Series Atresmedia no pertenecen al género de la comedia. ¿Es hora de rescatar 'Cambio de planes', la serie con Silvia Abril que no llegó a recibir luz verde?

La necesidad de una historia diferente

Antena 3 también necesita en su parrilla una serie que rompa todos los esquemas preestablecidos y tenga una clara proyección internacional, una serie que con solo su premisa consiga llamar la atención del espectador y se aproveche de su curiosidad para convocarlo el día del estreno. 'Matadero' era una serie atípica y arrasó con su primer capítulo (21,6% y 3.336.000) gracias a su novedoso punto de partida. En este caso, la audiencia compró el arranque de este thriller ibérico. Sin embargo, la cadena no acertó del todo a la hora de programarla, enfrentándola a varias emisiones deportivas, lo que desencadenó en una fuga masiva de espectadores.

Entre los próximos estrenos de Antena 3 figura una producción que podría dar el cante, en el mejor sentido de la palabra. Se trata de 'La valla', una historia creada por Daniel Écija (Estoy vivo, Águila Roja) que está ubicada en un futuro muy próximo en el que la sociedad ha sufrido una involución: menos tecnología, menos libertad y más miedo. Algunos ya hablan de esta serie como la versión española de 'El cuento de la criada' y podría perfectamente dar la sorpresa como ya lo hicieron en su día 'Vis a vis' o 'La Casa de Papel'.

La necesidad de un thriller

A pesar de su sobreoferta en las cadenas generalistas y en las plataformas de pago, el thriller sigue siendo uno de los géneros más exitosos en televisión. Sin ir más lejos, 'Presunto culpable', la serie de Miguel Ángel Muñoz, ha sido el estreno de ficción más visto de Antena 3 durante este curso: 13,2% y casi 2 millones de seguidores. Otro ejemplo ha sido 'La caza. Monteperdido' (14% y 2.162.000), la serie revelación de la temporada.

La próxima apuesta de Antena 3 en este género será 'Perdida', un thriller emocional que narra el viaje de unos padres que harán lo indecible para descubrir lo que ha pasado con su hija. Una trama que, además, se desarrollará entre España y Colombia.

La necesidad de hacer algo más comercial

Antena 3 ya goza del respeto de la industria, pero como cadena generalista tiene un compromiso que mantener con la audiencia lineal, la de toda la vida. Es por eso que necesitan apostar por proyectos más comerciales, más mainstream. 'Toy Boy', el thriller que se sumerge en el universo de los strippers, se ha hecho precisamente con ese propósito. Ahora bien, ¿conseguirá llegar a todos los públicos sin un rostro mediático como Paula Echevarría?

También se echa en falta un tipo de ficción de la que Antena 3 siempre fue especialista: las series juveniles. Quizás haya llegado el momento de atraer al target más joven con un sucedáneo de 'Compañeros' o 'Física o química' con el objetivo de descubrir un nuevo fenómenos de masas en la televisión en abierto.