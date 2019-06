Coutinho: "¿Seguir en el Barcelona? No lo sé, el futuro nadie lo sabe"

Philippe Coutinho no tiene claro su futuro en el FC Barcelona. Así lo ha declarado tras el partido de Brasil contra Venezuela de la Copa América. "¿Mi futuro? No lo sé", respondió cuando le preguntaron si continuaría siendo jugador del Barcelona.

"No lo sé, el futuro nadie lo sabe. Yo sólo estoy en la selección y quiero ayudar a Brasil", contestó. Como adelantó Adrià Albets en El Larguero, el deseo del jugador brasileño es salir del Barcelona.

Coutinho ya le ha hecho saber a su entorno -y el Barça también lo sabe- que no está a gusto y las cosas no han salido como esperaba. El jugador brasileño no ha conseguido adaptarse y cree que la mejor opción es buscar una salida este verano.

No obstante, existe un gran impedimento para su salida: el precio del jugador. El club que lo quisiese tendría que pagar el traspaso de aproximadamente 90 millones de euros.

Las palabras de Coutinho llegan en plena Copa América. Brasil no pasó del empate ante una Venezuela que aguantó una versión descafeinada de la 'canarinha'. Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Philippe Coutinho lideraron el ataque de la pentacampeona y el VAR anuló los tantos que consiguieron, dejando el 0-0 en el marcador.