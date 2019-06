¿Limitar el precio del alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona? Los ejemplos que nos dan pistas

En los últimos años hay una escalada sin fin en el precio del alquiler. Madrid, Barcelona, Ibiza… La alta demanda, el boom de los pisos turísticos, la gentrificación y una ley permisiva complican el acceso a la vivienda de las principales ciudadades en España. ¿Por qué me suben tanto el alquiler? Es la eterna pregunta en nuestro país. Una pregunta con sus causas, mitos y trampas que de momento no tiene respuesta. ¿Burbuja? ¿Un problema de oferta y demanda? Lo cierto es que a día de hoy hay mucha gente que está siendo expulsada de sus barrios porque no puede hacer frente a las constantes subidas.



Mientras España sigue contemplando cómo los precios del arrendamiento no paran de crecer, hay ciudades que se están tomando el asunto muy en serio, como por ejemplo Berlín, que ha decidido atajar los que considera un problema global.

Este martes los socios del tripartito que gobierna Berlín, socialdemócratas, verdes y la izquierda, anunciaron la congelación de alquileres en la capital alemana durante cinco años. Esta ley entrará en vigor a principios del próximo año, pero lo hará con efecto retroactivo desde el mismo martes para evitar más subidas del precio hasta entonces.

Qué ocurre en el resto del mundo

El Estado de Nueva York tiene un millón de viviendas en alquiler con precio regulado, pero acaba de dar un salto cuantitativo importante. A partir de ahora, esa regulación afectará a 2,4 millones de viviendas.

Jaime Palomera, Doctor en Antropología, investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona especializado en vivienda y portavoz del sindicato de Inquilinas de Cataluña, sostiene que la decisión del Estado de Nueva York es "la regulación más ambiciosa que han hecho en su historia".

Sin embargo, el Estado de Nueva York no es el único lugar en el que debemos fijarnos para comprender que la subida de los precios del alquiler es un problema general.

El metro cuadrado en Madrid y Barcelona, por encima de los diez euros

Viena empezó a regular el mercado del alquiler hace 100 años y en la actualidad más de la mitad de las viviendas tienen un precio fijado. Su última medida apuesta por regular el precio del suelo de dos tercios del mercado. "El metro cuadrado para el alquiler rondará - de media - los cinco euros. Está a años luz de los precios de ciudades como Madrid o Barcelona donde el metro cuadrado está muy por encima de los diez euros", subraya Palomera.

En Italia, desde hace más de 20 años, existe un mecanismo que permite fijar los precios máximos y mínimos del alquiler a cada ayuntamiento. Una medida que alivia a los inquilinos, como explica Palomera: "En el caso de Roma, desde el año 2004, se vienen fijando precios máximos y se hace con arreglo a las decisiones acordadas entre asociaciones de inquilinos y asociaciones de propietarios".

Cada vez más países cambian su legislación

Estas medidas de ámbito municipal son posibles porque hay voluntad política estatal. Desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña subrayan que cada vez hay más países que cambian su legislación estatal para permitir a los ayuntamientos regular los precios del alquiler.

Entre los países que están avanzando en esa línea figuran Portugal, Irlanda, Escocia, Francia, Alemania o la República Checa. En el corto plazo, sostiene Palomera, la anomalía en Europa será no tener una política que permita regular los precios.