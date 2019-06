Todo lo que una 'millenial' necesita saber antes de irse de vacaciones

Carla Llamas (Barcelona, 1988) estudió Periodismo y soñaba con ser corresponsal en EE.UU, pero al final ha conseguido algo mejor: viajar por todo el mundo y contarlo. En su blog, La Maleta de Carla, ha publicado ya un sinfín de guías y consejos, pero ahora acaba de publicar un libro, Viajar para chicas con prisas (Zenith, 2019), en el que recopila buena parte de su sabiduría viajera con un estilo inconfundiblemente millenial.

Desde cómo utilizar la nube hasta qué aplicaciones conviene descargarse, pasando por cómo conseguir billetes más baratos o qué hacer para viajar de forma sostenible, y también algunas recomendaciones para lidiar con el machismo o hasta el acoso sexual, pues el libro, que cuenta con la ilustraciones de Georgina Gerónimo, se ha concebido pensando en lectoras de entre 18 y 30 años.

Viajar para chicas con prisas incluye reseñas sobre destinos de aquí y de allá: Menorca, Budapest, Croacia, Bali, Tokio, Cuba... Pero no deja de lado otras grandes cuestiones del viaje de las que, curiosamente, apenas se habla: el miedo, el espacio personal, los trucos para ahorrar, el dilema maleta-mochila. Temas que, en realidad, interesan a las chicas millenial, pero también al resto de viajeros.

A la hora de elegir destino, ¿influye la foto que queremos subir a Instagram?

¡Por supuesto! Hoy en día es un factor determinante. Mucha gente quiere copiar o tener su propia versión de una determinada imagen. Pero no creo que sea algo negativo. Al final se trata de visitar ciertos sitios que tenemos en mente. Las casitas blancas con ventanas azules de las islas griegas, por ejemplo. O esa foto de tus pies es una playa paradisiaca... Todo eso está bien, aunque no debería ser nuestro único objetivo.

¿Cómo surge tu pasión por los viajes?

Durante la carrera, todo lo que ahorraba me lo gastaba en viajar. ¡Era mi 'hobby'! Luego hice el Máster en Periodismo de Viajes, abrí el blog… y después de unos años en Madrid, decidí embarcarme en un viaje de nueve meses por Asia. Pensamos que había llegado el momento de darle caña al blog y empezar a hacer de esto mi profesión. Era lo que más me gustaba y decidí dedicarle todo mi tiempo. Al volver, me encontré con la propuesta de la editorial. Me hablaban de una colección de libros para chicas de entre 18 y 30 años. Querían sacar uno de viajes, me lo ofrecieron… ¡y les dije que sí!

¿Llevas la cuenta de cuántos países has visitado?

'Viajar para chicas con prisas'. / ZENITH

Tengo un mapa en la habitación con muchas chinchetas, pero no llevo la cuenta. Ya he visto muchos, pero me gusta viajar muy lento para conocerlos bien o, al menos, medio bien. No me voy 15 días a un país como Indonesia, que tiene 17.000 islas. En Indonesia he estado tres meses y eso te permite conocer bien el país.

Naciste en 1988. ¿Llegaste a viajar antes de la irrupción de los vuelos low cost?

Sí, de muy jovencita. Pillé la primera época de Ryanair, con vuelos a dos céntimos. Pero la primera vez que fui a EE.UU, el billete nos costó unos 1.000 euros. Ahora nos vamos por 200, ida y vuelta…

¿Por qué recomiendas buscar billetes en modo incógnito?

Sinceramente, no entiendo mucho de algortimos, pero sí es verdad que algunas veces, usando el modo incógnito, he dado con opciones que antes no me habían aparecido. Cuando busco un billete barato, ¡hago de todo! Busco en modo normal, en modo incógnito, en modo incógnito desde otro ordenador, cambio de navegador… y sí, algunas veces he encontrado resultados diferentes.

También recomiendas subir todos los documentos a la nube…

Sí, es algo muy necesario. He tenido muy malas experiencias guardando información en soportes físicos y subirlo a la nube, para mí, ha sido la salvación. Igual no en todos los países tienes la misma facilidad de acceso, pero me parece algo vital y se lo recomiendo a todo el mundo. ¡También las fotos!

Tan importante es elegir el destino como la compañía. / GEORGINA GERÓNIMO (ZENITH)

Pedir agua del grifo, alejarte de las zonas turísitcas a la hora de comer... Algunas de tus recomendaciones pueden muy obvias, ¡pero sirven para ahorrar!

Llevo muchos años viajando, he leído mucho y he conocido a gente que llevaba mucho más tiempo que yo. Creo que el libro puede serle útil a quien empieza a viajar, pero también como recurso para que cualquiera prepare un viaje: cosas que te tienes que llevar, cosas a tener en cuenta…

También planteas recomendaciones sociales para viajar con amigas o en pareja...

¡Claro! Aunque sean tus amigas, en el día a día no pasáis 24 horas juntas. ¡Habrá un día que me apetezca estar a mi bola en la piscina viendo vídeos de YouTube! Y con la pareja, lo mismo. A mí a veces me apetece ir a la playa y a él, leer un libro. O hacer lo mismo, pero en horarios distintos. Preservar los espacios personales no es nada malo. Al revés. Es algo necesario. Y si te apetece compartir, tampoco hay problema, claro.

En el libro también reflexionas sobre el miedo que se siente al viajar...

¡Claro! El miedo es la cosa más normal del mundo y el viaje te expone a muchas cosas por primera vez. No hay nada de malo. Pero mi consejo es que, si tienes ganas, aunque te dé miedo, ¡lánzate! Al menos, inténtalo. Bucear por primera vez, por ejemplo. ¡Yo animo a la gente a que lo pruebe! La última vez que sentí miedo fue en EE.UU, cuando alquilé un coche yo sola para hacer una excursión. Decidí hacerlo porque si lo hacía sola, no lo hacía... ¡Y lo hice! Son pequeños retos que te tienes que poner. Si no, la vida es muy aburrida. Pregúntate: ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¡Pues ya está! Cuando lo haces y ves que no pasa nada, el miedo se supera.

Es triste que le hayas dedicado varias páginas al machismo y al acoso sexual...

Muy triste, pero también muy necesario porque cuando viajamos, por el mero hecho de ser mujeres, nos tenemos que enfrentar a situaciones muy desagradables. Quien lea este libro, que sepa que son cosas que pasan y que sepa qué hay que hacer. Hace poco estuve en Egipto y pasé sola los últimos 5 días. Pues bien, continuamente escuhaba comentarios sexuales de hombres que me invitaban a entrar en su casa. Hay que saber gestionar esas cosas y me parece importante que aparezca por escrito en un libro de viajes dedicado a mujeres. Ojalá pueda reeditar este libro dentro de 10 años y quitarlo. Pero ahora mismo es necesario…

Entonces, en Egipto…

No digo que no tengamos que ir. Es un país maravilloso, ¡me lo pasé muy bien!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Geronimo (@minibloggers) el 3 Abr, 2019 a las 9:29 PDT

¿Cuál dirías que ha sido el gran viaje de tu vida?

Es difícil elegir. Te podría decir varios. El de Asia fue especial porque no siempre tienes la posibilidad de pasar tanto tiempo fuera: tres meses en Indonesia, dos meses en Filipinas… ¡Fue maravilloso! Pero acabo de volver de Uganda y también fue maravilloso. La gente, la flora, la fauna… ¡Todo espectacular!

¿Qué aplicaciones debe descargarse un viajero sí o sí?

Maps.me funciona como Google Maps o incluso mejor: te descargas los mapas, marcas los sitios a los que quieres ir, te haces tus rutas… Y E-Biblio es una maravilla porque te puedes descargarlibros y leerlos donde quieras. Así llevas menos peso y combates el consumismo.

Pero también hablas del viajes a la desconexión, olvidándote el cargador del móvil a propósito, por ejemplo...

Sí porque, si no, a cabas mirándolo. ¡Tenemos una pequeña gran adicción! Si te dejas el cargador, ya verás cómo regulas y controlas tu uso del móvil. También puedes apagarlo de vez en cuando, no llevártelo a la playa, apagarlo a las 20.00, no mirarlo en las comidas… ¡Hay que desconectar!