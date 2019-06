Macro oposiciones en Educación: casi 200.000 aspirantes para 30.500 plazas

Llevan meses preparándose y este sábado es el día D. Casi 200.000 opositores (exactamente 187.173, según el sindicato CSIF) aspiran a ocupar una de las 30.562 plazas de profesor que salen a concurso. Es la mayor oferta de empleo para los docentes en una década. Supera en 2.945 la oferta de 2009 que hasta ahora tenía el récord de haber sido la más multitudinaria.

La mayoría de las plazas ofertadas (el 74%) son para el cuerpo de maestros, más de 22.500, de todas las especialidades, y hay otras 8.000 de secundaria, FP y régimen especial, convocadas sólo en algunas comunidades autónomas. La oferta forma parte del acuerdo al que llegó el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos en 2017 para reducir la alta tasa de interinos, que entonces rozaba el 30% y que se disparó por los límites en la contratación, hasta un máximo del 10% en el año 2022.

Comisiones Obreras advierte de que con la oferta de plazas que tienen planificada las comunidades autónomas para los próximos años será imposible de cumplir. "Hasta este momento sólo hay comprometidas el 66,7% de las plazas necesarias. Hay que pedir al ministerio de Educación que lidere junto a las comunidades autónomas una posición de revisar las ofertas de empleo público comprometidas hasta 2022 porque faltarían 46.259 plazas más, que habría que convocar además de las ya comprometidas, para llegar a ese objetivo del 10% de interinos en 2022", explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza.

El sindicato espera que no vuelva a repetirse la situación del año pasado cuando un 8,4% (1.984) de las plazas se quedaron sin cubrir porque ningún aspirante superó la oposición que entonces eran a secundaria. La situación fue especialmente grave en Murcia donde no superó el primer examen el 90% de los que se presentaron. El sindicato señala como principal causa que los exámenes fueran eliminatorios (sino se supera el primer examen de conocimientos generales no se pasa a la siguiente fase) y pide una revisión del sistema de acceso a la docencia. "Las pruebas no eliminatorias permitirían juzgas globalmente las competencias de los aspirantes. Si tú quieres seleccionar a un profesor de matemáticas tiene que seleccionar a alguien que sepa matemáticas y a la vez que tenga competencias técnicas y pedagógicas para ser un buen profesor. Si en el primer examen, que juzga las competencias científicas quitas al 80% de los aspirantes, quizás, te estás perdiendo a algún extraordinario profesor de matemáticas. Las pruebas no eliminatorias permitirían valorar las competencias científicas, técnicas y pedagógicas y sacar la media", defiende Francisco García que plantea también un debate más de fondo y una reivindicación recurrente de los sindicatos de profesores: el Estatuto Docente." ¿Hay que pedirle las mismas competencias científicas a un profesor de la educación obligatoria que a uno de la post obligatoria? Yo creo que no. En la ESO estamos buscado a un buen profesor de matemáticas no a un matemático. Otra cosa es en etapas como el bachillerato. Ahí quizás tendríamos que ser más rigurosos con las competencias científicas. Hay que abordar una reflexión de largo recorrido sobre la profesión docente y yo creo que el Gobierno que venga debería poner sobre la mesa el debate sobre el profesorado".

También el sindicato CSIF se suma a esa petición de un estatuto que regule le carrera del profesor: "Reivindicamos una mejora del sistema de ingreso y acceso a la Función Pública Docente y que el próximo Gobierno convoque cuanto antes la mesa de negociación para impulsar una legislación de la función docente básica y a nivel nacional, con un Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera", reclama en un comunicado. "Estas demandas se refieren tanto su formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal); carrera profesional; formación continua; condiciones de jubilación; mutualismo administrativo y acción social".

El informe TALIS elaborado por la OCDE publicado esta misma semana, que analiza las competencias y prácticas de docentes y directores de secundaria en 48 países, ha vuelto a evidenciar las carencias en la formación inicial de los profesores. Según los propios docentes, porque el estudio está hecho a partir de encuestas, el 52% no ha recibido una formación completa - en la materia que va a enseñar, la didáctica específica y general y la practica en el aula - antes de empezar a dar clase.