La magistrada María José Hernández ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el trato discriminatorio que recibió el pasado 11 de junio cuando presentaba su candidatura ante la Comisión Permanente para optar a la Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón.

La sesión transcurrió con normalidad y durante una hora la magistrada desgranó su proyecto para acceder a la plaza. Fue en el turno de preguntas, cuando la máxima autoridad del órgano de los jueces y presidente del Supremo, Carlos Lesmes, dio paso al magistrado Mario Macías. El consejero no solo cuestionó con malas formas la propuesta por escrito presentada por la magistrada, si no también que en su exposición señalara la necesidad del acceso de las mujeres a los órganos de gobierno. La conversación sigue así:

Macías: - "Ha identificado a los compañeros de la Sala como varones y también ha dicho que lo es el Secretario. Teniendo en cuenta que acceden a la Sala por criterio objetivo me gustaría saber por qué ha insistido en remarcar el sexo de sus compañeros. Me explico. Su indicación me parece poco sutil en cuanto a la importancia que le da, si no, no lo pondría de manifiesto".

A continuación, el consejero Mario Macías pone en duda que la juez conozca la ley de igualdad obviando que el propio CGPJ contempla la igualdad de género como criterio de selección en el seno del órgano de los jueces.

Macías: - "¿Conoce usted la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre la importancia que se debe dar al género, cómo influiría en esta elección y por qué cree usted que en su caso tiene que influir? No veo expresada la motivación por la que usted lo señala".

La magistrada le responde. "Conozco la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo sobre el impacto de género. Es una de las razones por las que me parecía interesante resaltar la constitución de la Sala, pero conectándolo con las bases de la propia convocatoria" alude refiriéndose a la plaza a la que se presenta.

Las bases para acceder a la presidencia del TSJ de Aragón hacían referencia a la necesidad de compensar la poca presencia de las mujeres en los órganos de gobierno y en los órganos jurisdiccionales de la Salas de las instancias judiciales más altas.

Exposición de la juez

La jueza llega a tener que justificar su referencia a la necesidad del acceso a las altas instancias de la judicatura. "Se me hace difícil decirlo pero yo no me quería aprovechar de esta circunstancia pero lo cierto es que yo defiendo que las mujeres tenemos que tener una presencia. Lo he luchado. Soy de las personas que ha tenido su vida familiar y profesional durante veinticinco años".

Y señala la excepcionalidad de que la plaza a la que quiere acceder no haya tenido una sola mujer desde su creación. "La Sala del TSJ de Aragón lleva funcionando treinta años y no ha habido nunca ninguna mujer. Yo quería ponerlo de relieve pero al mismo tiempo con respeto a mis compañeros porque yo los valoro. He hecho una mención y una referencia. Creo que las mujeres, creo no, la ley lo manda, tienen que tener una presencia. no me parecía elegante decirlo pero creo que es un mérito por mi parte, lo he tratado desde una forma modesta y soy totalmente partidaria de que las mujeres accedan a todas las instancias".

Denuncia ante el CGPJ

En el escrito, con fecha 19 de junio y al que ha tenido acceso la Cadena Ser, la magistrada expone estos hechos y señala que el candidato masculino que también concurría a esta plaza, no recibió este trato, tal y como puede verse en los enlaces de vídeo del CGPJ.

Apoyo de las asociaciones

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, así como Jueces y Jueces para la Democracia, han denunciado mediante un comunicado los hechos quetachan de "irregulares" e "indignos". Recuerdan que ley orgánica del CGPJ fue modificada en 2007 para asumir el espíritu de la Ley de Igualdad. Es más, se creo la Comisión de Igualdad ante la que se denuncian los hechos para tener en cuenta los criterios de género en los nombramientos.