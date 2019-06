Vox desautoriza al líder del partido en Andalucía por sus opiniones sobre la sentencia de la Manada

Francisco Serrano, cabeza visible de Vox en Andalucía, diputado autonómico y presidente de la formación de extrema derecha en la comunidad ha escrito en su cuenta de Facebook que la sentencia por el caso de la Manada le parece "gravísima" y, dice, "se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista".

"Los medios están recogiendo mis críticas a la sentencia de la manada, ya que he sido de los pocos que lo ha hecho, por no decir el único", empieza el mensaje en la red social. Según él, "a partir de esta sentencia, si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice no, inclusive varios días después, el denunciado será condenado a prisión por violación". Lo cierto es que fuentes del Supremo a la cadena SER han contradecido los argumentos de Francisco Serrano porque "se ha respetado el relato de hechos probados y el principio acusatorio de este caso".

Continúa la publicación con palabras, cuanto menos, polémicas al decir que "hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión". Repite, después, el mantra que ha esgrimido el partido de extrema derecha al atacar a la "izquierda" y al feminismo en general. " Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres. Más liberticidio progre"

Termina diciendo que, aunque no está de acuerdo con la prostitución, nos encontramos ante una paradoja "progre" según la cual "la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente a través de la prostitución."

Publicación de Francisco Serrano en Facebook sobre la sentencia de la Manada. / Facebook

Vox desautoriza a Serrano

La dirección Vox ha salido al paso de las declaraciones de Serrano para desmarcarse de él. En una nota alcaratoria, el partido ha señalado que su posición oficial es la que ha publicado Alejandro Hernández, número dos y portavoz del grupo parlamentario, invirtiendo la pirámide de poder y dejando en el terreno de lo personal las valoraciones de su número uno, Francisco Serrano. De esta manera "cualquier comentario o valoración realizada al margen de lo oficial es a título personal", según Vox.

Alejandro Hernández ha publicado un tuit en el que dice manifestar su "máximo respeto por las resoluciones de nuestros Juzgados y Tribunales, significando que desde VOX pedimos ya hace tiempo un endurecimiento de las condenas para los delitos de violación. Seguiremos luchando por un poder judicial autónomo e independiente."

Quiero manifestar mi máximo respeto por las resoluciones de nuestros Juzgados y Tribunales, significando que desde VOX pedimos ya hace tiempo un endurecimiento de las condenas para los delitos de violación. Seguiremos luchando por un poder judicial autónomo e independiente. — Alejandro Hernández (@AlejandroHVOX) June 22, 2019

Serrano, contra la sentencia y el Supremo

Serrano continúa así sus ataques a la sentencia del Tribunal Supremo, después de haber publicado en su cuenta de Twitter un hilo en la que asegura "está cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará en el TC".

El nombre de Francisco Serrano no es una novedad en los pasillos del Tribunal Supremo. El magistrado fue condenado por prevaricación por saltarse la custodia de un niño para quitársela a la madre y que pudiera salir en procesión con su padre saltándose todos los trámites: el Tribunal Constitucional dejó su condena en dos años de inhabilitación - que ya ha cumplido - pero por el camino el caso pasó por manos del Tribunal Supremo, que subió la condena hasta la década.