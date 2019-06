La emotiva reflexión de Gago tras volver a los terrenos de juego

Fernando Gago, ex jugador del Real Madrid, y hasta hace poco futbolista de Boca Juniors, sufrió una lesión de gravedad en la vuelta de la Copa Libertadores frente a River Plate, en el Santiago Bernabéu. Tras una nueva lesión de gravedad en su carrera, decidió que era el momento de colgar las botas, y en el mes de marzo rescindió su contrato con el conjunto de Buenos Aires.

Así cuenta cómo lo vivió: "Cuando me lesioné en mi cabeza estaba no seguir jugando a la pelota. Creí que era tiempo de disfrutar otras cosas, estar con mi familia"

Empezó una recuperación para nada con la intención de volver al fútbol de una manera profesional, sino por otra razón de mucho más peso, y que finalmente le ha motivado a recapacitar su futuro: "Empecé mi recuperación para jugar con mi hijo a la pelota. Después me picó el bichito de jugar a la pelota, de tener un objetivo que hacer, hasta que un día mi hijo me lo pidió, papi yo quiero que vuelvas a jugar al fútbol. Ese fue el detonante".

Fernando Gago marcó la diferencia adentro de una cancha. También la marca afuera. Todos debemos escuchar este mensaje. Trasciende cualquier camiseta. Es la vida misma. pic.twitter.com/grTul9vILU — VarskySports (@VarskySports) 22 de junio de 2019

Caer y volver a levantarse una y otra vez ha sido la forma de vivir el fútbol para Fernando Gago, algo que le ha hecho más fuerte y a lo que no le teme de volver a sufrirlo: "No creo que sea ejemplo de nada, no hay cosa que me hizo más fuerte que pasar estas situaciones adversas que son mínimas. Tengo compañeros que tienen problemas más graves y me ponen de ejemplo a mí, y eso es un error".

Esta temporada jugará en Vélez Sarsfield, con cuya plantilla ha compartido los primeros entrenamientos: "Hoy me he vuelto a sentir feliz, es una alegría volver a un vestuario con los chicos y compartir un mate, y un entrenamiento, que para mí ya significa mucho."