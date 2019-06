Un padre se tatúa una cicatriz idéntica a la de su hijo tras una peligrosa operación de corazón

Un hombre británico de 37 años y su hijo se han convertido en protagonistas de una enternecedora historia que ha dado la vuelta al mundo por el gesto que tuvo el progenitor tras una peligrosa intervención quirúrgica de su hijo.

A finales del mes de mayo, el pequeño Joey Watts, de tan solo seis años de edad, tenía que ser operado de un defecto cardiaco conocido como estenosis aórtica supravalvular. Debido a esta cardiopatía, el joven Joey sufría un estrechamiento del conducto por el que el corazón manda sangre a todo el cuerpo.

La operación, considerada por los expertos como de alto riesgo, se prolongó durante más de ocho horas, pero a pesar de todo, salió según lo planeado y fue un éxito.

Tras recibir el alta médica el pequeño y como acto de apoyo y cariño, Martin Watts (el padre) decidió tatuarse la cicatriz que el pequeño tenía en su pecho tras la complicada operación a corazón abierto a la que tuvo que ser sometido. Junto a la marca en el pecho el padre también ha añadido el cardiograma de Joey, con los nuevos latidos de su corazón.

Es fantástico y le muestra que no tiene nada que temer y que debe estar orgulloso de lo que ha logrado en su vida. Cuando Joey vio la cicatriz dijo '¿es aquí donde me cortaron para arreglarme el corazón'? Nosotros le hemos dicho que es algo de lo que no debe avergonzarse, ya que todos los guerreros tienen que estar orgullosos de sus cicatrices", afirmó el padre a medios locales tras la intervención del pequeño y tras tatuarse la marca de su hijo.