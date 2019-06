El aplaudido tuit de una periodista de la SER sobre Albert Rivera y Malú

La vida amorosa y profesional de Albert Rivera han cogido dos caminos muy diferentes, sobre todo desde este lunes. Por un lado, su relación con Malú -que dio a conocer la prensa del corazón hace unos meses- parece ir viento en popa, pero por otro lado, Ciudadanos parece tambalearse tras el abandono de varios miembros pesados de la formación tras el giro a la derecha de la formación y el 'no' a Pedro Sánchez. Lo que no sabían es que la discografía de la cantante iba a resumir a la perfección lo que ha pasado en las últimas 24 horas del partido naranja.

Se pueden resumir las últimas 24 horas de Ciudadanos con la discografía de Malú. pic.twitter.com/8Snqt7RJch — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 25 de junio de 2019

'Oye', 'Me despido', 'Me fui', 'Lejos de ti', 'Que más me da', 'No voy a cambiar', 'Ni un segundo', 'Ahora tú', 'Y ahora vete', Así lo haré', 'Árbol solitario', 'Cenizas'. Se trata de una 'playlist' con las canciones de Malú que ha tuiteado la periodista de la Cadena SER, Lucía Taboada, y que se volvió viral gracias a la gran coincidencia con el lunes que tuvo que sufrir Rivera.

La crisis de Cs llegó con la salida de Toni Roldán, uno de los principales colaboradores de Luis Garicano, y que continuó durante la tarde del lunes con la despedida Javier Nart de la Ejecutiva naranja y la renuncia de Juan Vázquez a su acta de diputado en la Junta de General de Asturias.