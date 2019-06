"Demuestran una total insensibilidad": extrabajadores del PP denuncian las prácticas del equipo de Pablo Casado

Hace unas semanas, la Cadena SER reveló que el Partido Popular había comenzado a despedir a trabajadores en el Congreso y en el Senado con más de treinta años de antigüedad. Pero el PP los despedía como si fueran trabajadores eventuales para pagar menos indemnizaciones. Este miércoles, se ha celebrado el primer acto de conciliación en el juzgado y no ha habido concialiación.

El encuentro se ha cerrado sin acuerdo. Antes de entrar, el abogado del PP ya reconocía que no lo iba a haber. Por cierto, un letrado del despacho Ramón y Cajal especializado en derecho procesal y no laboral. Con su asistencia, el PP se libra de la multa de unos 400 euros que le habría caído en caso de no personarse en el juzgado. La negativa de los populares a la conciliación abre la puerta al siguiente paso antes de la apertura del juicio, que es la presentación de la demanda. La abogada de las afectadas ya la tiene preparada y la va a presentar en los próximos días.

Es una demanda doble. Los empleados exigen al PP la readmisión inmediata en su puesto de trabajo y una indemnización o que se declare como despido improcedente. En cualquier caso, insisten: lo que quieren es volver a su empleo. Estas personas trabajaban para el Grupo Popular en el Congreso y, en varias ocasiones a lo largo de estos años, han pasado a cobrar directamente de la cámara baja en una excedencia forzosa para luego volver al grupo parlamentario. La sorpresa les llegó cuando a finales de mayo fueron a regresar a sus puestos de trabajo y no se lo permitieron.

La Cadena SER ha hablado con algunas de las trabajadoras despedidas. Están muy enfadadas con el PP. Dicen que pueden entender que la situación económica del partido le obligue a reducir personal, pero que las formas que han utilizado son —además de irregulares— inadmisibles. Según explican, están en suspensión, sin sueldo ni trabajo, y nadie les ha dicho nada. "No se nos ha comunicado nada, hemos visto que pidieron un informe a la cámara sobre una serie de valoraciones que la cámara ha dado como negativas y no se nos ha dado respuesta después. No sabemos qué querrían hacer con nosotras", asegura esta trabajadora.

Es Reme Rodríguez, que comenzó a trabajar en 1986 para la entonces Alianza Popular. Las afectadas han contado a la SER cosas que demostrarían muy poca sensibilidad por parte de sus superiores. Dicen que ordenaron a los ujieres que no les permitieran entrar en el Congreso, que el diputado Bermúdez de Castro ha comunicado despidos a sus trabajadores personalmente o que a un empleado le han dicho que tenían pensado contratarle en el futuro pero que tras denunciar su despido, ya no van a hacerlo. Aún así, aseguran que miembros del PP y algunos de sus antiguos jefes les han mostrado su apoyo. "Concretamente Arturo García Tizón y Francisco Álvarez Cascos. Y otras personas en privado, pero no quieren que aparezca su nombre", ha afirmado.

Álvarez Cascos, García Tizón... nombres de la vieja guardia del PP que rechazan las prácticas de la nueva dirección de Pablo Casado. La de hoy ha sido la primera visita de los populares al juzgado. El miércoles que viene tendrán que acudir a un nuevo acto de conciliación con otros cuatro trabajadores de las cortes. Por cierto, dos de ellos han sido despedidos este mes, a pesar de que la SER ya había hecho públicas estas irregularidades.

Entrevista con una de las trabajadoras en 'Hora 14':

¿Cómo habéis salido del acto de conciliación?

Hemos salido del acto de conciliación bastante descontentas, el representante que ha mandado la empresa traía una autorización, no un poder notarial, así que no lo hemos reconocido. Vamos a presentar la demanda para juicio

¿Cómo está siendo el trato del PP ante esta situación?

No estamos teniendo ninguna respuesta del PP. Están demostrando una total insensibilidad social con nosotras después de haber trabajado tanto tiempo y haber mostrado una total lealtad.