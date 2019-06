Muere el actor Max Wright, famoso por interpretar al padre de la familia de 'ALF'

El actor estadounidense Max Wright, famoso por interpretar al padre de la familia en la serie Alf, ha fallecido los 75 años de edad en su casa de Playa Hermosa, California. Así lo ha dado a conocer el medio especializado TMZ a través de su página web, donde asegura que ha fallecido durante la noche de este miércoles como consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde hacía muchos años.

Según dicha publicación, los médicos le diagnosticaron un linfoma en 1995, que permaneció en estado de remisión durante muchos años. Sin embargo, el cáncer se extendió por el cuerpo del actor durante los últimos meses, llegando a acabar su vida. De esta manera, Hollywood se despide de una de sus grandes estrellas de la televisión de los 80, en la que también interpretó otras series como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y The Norm Show.

El hombre que dio vida a William Tanner



El actor interpretó al padre de familia William Tanner durante las cuatro temporadas que duró la serie. Un total de 102 episodios en el que el trabajador social y su familia hicieron todo lo posible para que nadie descubriera a ALF, un melmaciano que se estrellaba contra el techo del garaje de los Tanner después de vagar durante un año por el espacio tras la extinción de su planeta.

A partir de entonces, la familia escondió al extraterrestre en su casa para evitar que esta fuera capturado por una división militar encargada de la vida extraterrestre, dejando para el recuerdo un gran número de recuerdos. Todo ello hasta que el melmaciano pudiera arreglar su nave espacial para volver al espacio. Una serie que terminaba, en forma de película, con Alf escapando de un inminente exterminio gracias a dos agentes del ejército estadounidense.

Más allá de ALF

Según ha dado a conocer el medio especializado TMZ, Max Wright participó en más de 60 series y películas de televisión. Además de las anteriormente citadas, el actor nacido en Detroit también participó en otros proyectos como All That Jazz, Rojos, The Sting II, Soul Man y The Shadow. Sin embargo, pasará a la posteridad como el padre de familia de los Tanner.

Una noticia que llega apenas tres años después de que el actor Michu Meszaros, quien interpretó a Alf en la serie, a causa de un derrame cerebral. Por lo tanto, los seguidores de la aclamada serie, cancelada por sorpresa cuando encaraba su temporada final, han aprovechado las redes sociales para despedirse de uno de personajes más carismáticos de la televisión de los 80.