La cómica imitación de Joaquín Reyes a Santiago Abascal, el "Salvini castizo"

"¡Hola! Soy Santiago Abascal Conde, presidente de Vox, diputado de las Cortes, cara visible de la nueva derecha y, sobre todo, español". Después de ponerse en la piel de políticos como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Pablo Casado, el humorista Joaquín Reyes se ha convertido en el político vasco para explicar sus planes para el futuro de España.

Tras autoproclamarse como el "Le Pen cañí", "el Salvini castizo" o el "Chuck Norris un poco menos facha", y recibir varios consejos de Blas de Lezo, el de Vox reconoce que su partido es imparable, "por mucho que les fastidie a los progres": "Hemos metido 24 diputados en el Congreso, como las horas que tiene el día, como la serie del tío que salva el mundo dando manguzás o como los años que llevo en política".

"Con las prisas es fácil que se te cuele un fascista"

Después de hablar sobre su experiencia como político en el País Vasco, Abascal reconoce que no ha sido nada fácil encontrar gente a la altura para crear un grupo ganador: "Con las prisas es fácil que, a la hora de hacer las listas, se te cuele un fascista, un nazi, otro nazi o alguien con aspecto de gnomo de jardín, como Iván Espinosa de los Monteros".

A continuación, el lider de Vox explica que todo gran hombre de la historia de España ha tenido a su caballo. Mientras que el Cid tenía a Babieca, Don Quijote tiene a Rocinante, Jesús Gil a Imperioso y él a Derechita Valiente. Un caballo de palo con el que pretende llevar a cabo la reconquista: "¡Vamos hacia la reconquista!".

El futuro de España, según Abascal

El diputado del Congreso explica que toda España irá a mejor gracias a Vox, que vencerán al Islam y que acabará con todos los "moros". Pero no solo eso. También asegura que fomentará la "igualdad" en el país: "Ni machismo, ni feminismo... igualdad". Durante su discurso, también tiene palabras para los matrimonios homosexuales, que bajo su mandato podrían pasar a llamarse pareja de gayers, unión de invertidos o enlace de mariquitiquis: "Un matrimonio es entre un hombre y una mujer, a poder ser sumisa".

Por último, Abascal habla sobre el plan de expansión del país. Primero conquistaría Gibraltar. Después Nápoles, Sicilia, Sudamérica, Guinea Ecuatorial, Filipinas y, por último, Flandes y Alemania: "No me digáis que no sería bonito... nuestra juventud conquistando España. Como el Erasmus pero sin resaca".