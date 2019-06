El barco español Open Arms responde a las amenzas de Salvini: "De la cárcel se sale, del fondo del mar no"

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha advertido este domingo a los barcos Open Arms, de la homónima ONG española, y Alan Kurdi, de la alemana Sea-Eye, que se dirigen al Mediterráneo Central, de las consecuencias. "Hay otros barcos de dos ONG, una alemana y una española, que están navegando hacia el Mediterráneo. ONG avisadas, ONG medio salvadas. Multas, incautación de la embarcación, prohibición de ingreso en aguas territoriales y en caso de desobediencia, el arresto", ha señalado Salvini en uno de sus habituales directos en Facebook.

El ministro italiano, defensor de la mano dura contra las organizaciones humanitarias que salvan migrantes en el Mediterráneo, ha lanzado una amenaza a las ONG. "El Open Arms y el Alan Kurdi parece que se están acercando a Libia. Creo que ya habéis entendido como funciona Italia, donde finalmente hay un Gobierno que hace que se respeten las leyes. Y ya no nos toman por tontos", agregó.

Salvini ya había celebrado la detención anoche de la capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete, que entró en el puerto de la isla italiana de Lampedusa sin autorización para que pudieran desembarcar los 40 migrantes que desde 17 días se encontraban a bordo. La capitana fue arrestada posteriormente y conducida al cuartel de la pequeña isla por los delitos de resistencia y violencia contra buque de guerra contemplados en el código de navegación, que conllevan penas de hasta 10 años de prisión.

Óscar Camps, fundador de Open Arms: "Somos la resistencia y vamos a resistir como se pueda"

El barco Open Arms se dirige a la ruta más mortífera para los migrantes, el Mediterráneo Central, en un momento en el que nadie vigila y después del caso del Sea Watch, pero el fundador de esta ONG española, Oscar Camps, no teme las consecuencias y asegura a Efe: "De la cárcel se sale, del fondo del mar no".

Camps habla con Efe telefónicamente mientras se dirige a Sicilia (Italia) para embarcar en el Open Arms, asumir toda la responsabilidad y proteger al capitán en el caso de que ocurra lo mismo que lo sucedido en Italia con la patrona del barco de la ONG alemana Sea Watch.

"Yo también lo hubiera hecho. Cualquier ser humano, no político, lo hubiera hecho. Cualquiera", afirma con seguridad Camps al ser preguntado si habría tomado la decisión de Rackete de entrar por la fuerza en el puerto.

Después del arresto de la capitana del Sea Watch, pero también de la investigación aún en curso en Italia a dos voluntarios del Open Arms por favorecer la inmigración ilegal, Camps sabe perfectamente lo que se le viene encima. "Lo tengo claro, pero también debo proteger a mi capitán y por eso me estoy embarcando y he dado ordenes para que se exima al capitán de cualquier responsabilidad. Como me dijo mi madre antes de partir: 'De la cárcel se sale, del fondo del mar no'", señala.

Explica que tras seis meses bloqueados por la prohibición de salir a aguas internacionales para operaciones de rescate, no puede quedase parado ante lo que esta sucediendo en el Mediterráneo Central. "No puede ser. No me puedo quedar parado. Lo siento en el alma. Soy padre de familia. Soy el director de una organización humanitaria que protege la vida humana en el mar. Tengo unos principios y en este momento preferiría estar en la posición de la capitana del Sea Watch", recalca y, con amargura, señala que "obedecer no lleva a nada más que a la muerte de personas.

En caso de que se produzca un rescate, Camps lo tiene claro: "Pediremos ir a un puerto seguro, no tiene por qué ser el mas cercano. Llamaremos a todas las autoridades y contaremos todo lo que está ocurriendo y lo documentaremos gráficamente. Por eso llevamos a periodistas a bordo y por eso somos tan peligrosos".

"Somos la resistencia y vamos a resistir como se pueda", es el grito de batalla del activista catalán antes de subir a bordo del Open Arms.