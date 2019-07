Cada vez compramos menos coches: las ventas caen un 18% en junio

La venta de vehículos por parte de particulares registra ya 10 meses de tendencia a la baja. Los datos de junio son los peores desde 2015, a pesar de que suele ser un mes especialmente bueno para la compra de coches. La venta por parte de particulares ha caído un 18 %, pasando de 61.384 vehículos en 2018 a 50.408 en 2019. En total, lo que llevamos de año las ventas han descendido un 12 %.

Desde el sector atribuyen la caída a la incertidumbre de los consumidores provocada, por ejemplo, por la falta de una política medioambiental clara. Hay, aseguran, una demanda retenida, personas que tienen dudas sobre qué coche comprar y prefieren esperar a que las normativas sean fijas y que no ocurra como con Madrid Central, la Zona de Bajas Emisiones del gobierno de Manuela Carmena que el popular José Luis Martínez-Almeida quiere revertir.

"Hay diferentes aproximaciones a este mismo proceso de descarbonización del parque móvil", explica Noemí Navas de ANFAC, "tenemos cinco leyes de Cambio Climático en España en distintos puntos de aprobación, distintas políticas de movilidad según las ciudades, distintos requisitos en las Zonas de Bajas Emisiones e incluso cambios en función de los procesos electorales. Todas esas circunstancias generan dudas entre los consumidores que no saben qué coche comprar".

Hablan de "crisis" en el sector porque no hay, aseguran, ningún indicador económico que explique la bajada. "Vemos que los indicadores económicos no son tan negativos como se podía pensar a principios de año. Las condiciones han mejorado, así que entendemos que la crisis es específica de la automoción y responde a esta incertidumbre que viven los consumidores". Lo mismo opinan desde FACONAUTO, la patronal de los concesionarios. Su vicepresidenta, Marta Blázquez, dice que están viviendo esta situación con mucha incertidumbre porque "no consideramos que el contexto económico justifique una tendencia tan mala de las ventas de vehículos".

Tanto ANFAC, como FACONAUTO y GANVAM, la asociación nacional de vendedores de vehículos, coinciden en que es una tendencia reversible que necesita del apoyo de las administraciones. "Lo que necesita el mercado es que haya un apoyo decidido a la compra de vehículos nuevos que son mejores porque reducen las emisiones contaminantes y mejoran la seguridad en las carreteras", asegura Noemi Navas, de ANFAC.