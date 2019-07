Activistas de Greenpeace cortan la calle Alcalá en protesta por el desmantelamiento de Madrid Central

'Madrid Central funciona', 'No más coches' y '38.000 muertos al año por contaminación' son algunos de los lemas que se pueden leer en los carteles desplegados por activistas de Greenpeace que a primera hora de esta mañana han cortado el acceso al centro de Madrid por la calle Alcalá.

"Ahora toca volver a las calles para demostrar a los políticos que esto no ha hecho más que empezar. Mañana volvemos a decir alto y claro que nosotros SÍ queremos #MadridCentral. ¡Queremos una ciudad para la gente, no para los coches!", escribe en la red social de Twitter la organización medioambiental.

Tráfico fluido en Madrid Central

El tráfico a primera hora de la mañana del lunes en el centro de la capital durante el primer día sin multas en Madrid Central es fluido, aunque también influye que este 1 de julio una parte de los madrileños están ya de vacaciones.

¡¡ACCIÓN EN DEFENSA DE #MADRIDCENTRAL!! Hoy es el primer día sin multas para los infractores que entren en la zona. Nuestros #activistas están en el punto de acceso de la calle Alcalá reclamando a @MADRID que mantenga esta medida contra la #contaminación. #MadridCentralFunciona pic.twitter.com/i7sHSh53s0 — Greenpeace Madrid (@greenpeace_madr) 1 de julio de 2019

Fuentes del centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid han señalado a Efe que es difícil hacer una evaluación sobre la influencia de la moratoria de multas en el tráfico, ya que a primera hora de la mañana la hora punta afecta más bien a los puntos de entrada a la capital por carretera.

Los efectos podrán empezar a notarse a partir de las diez de la mañana, hora de apertura de la mayoría de los comercios del centro, que esperan recibir una mayor afluencia de público al estar muchos de ellos en periodo de rebajas.

Primer paso para desmantelar Madrid Central

La moratoria de multas en Madrid Central arranca este lunes y se prolongará hasta el 30 de septiembre, un periodo de tres meses en total en los que acceder a este área de bajas emisiones no conllevará multas pero sí avisos a aquellos conductores que traspasen la doble línea roja establecida en la calzada y que delimita el perímetro de acceso. Se trata del primer paso para encontrar una alternativa a Madrid Central, según afirma Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad en la Cadena SER

Esta medida, ha reiterado el Consistorio, "no suprime, no suspende, no elimina" Madrid Central. La intención es "reconvertir" la medida. El nuevo equipo de Gobierno ve "imprescindible" un nuevo periodo de avisos para que haya información de esta normativa y también fiabilidad, por lo que se aprovechará la moratoria para llevar a cabo una "auditoría de los sistemas de control".

Todo ello según lo previsto en el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad, tal y como se estableció del 30 de noviembre al 16 de marzo, con el anterior equipo de Gobierno, cuando se puso en marcha el periodo de avisos.

Pese a que ahora acceder a estas 472 hectáreas no conllevará penalización administrativa, desde Cibeles han reiterado la necesidad de que los madrileños continúen utilizando el transporte público. Mientras que esté en vigor la moratoria, se llevará a cabo el refuerzo en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), así como reuniones con afectados y el inicio de la redacción y elaboración de una convocatoria de ayudas para la renovación de flotas.

La gran promesa del PP

Antes de que llegara la campaña electoral de las elecciones municipales, el entonces portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que esta medida, punta de lanza del gobierno municipal de Manuela Carmena, se iba a revertir. Aducía que no había sido eficiente y, sobre todo, que no se había conseguido el efecto perseguido, rebajar la contaminación en la capital.

Pese a que el Estado había esquivado de este modo la multa de la Unión Europea por no rebajar los niveles de contaminación, PP echó mano de los índices de contaminación de las estaciones de medición para reafirmar su argumentación. Desde entonces siempre han mantenido que la única estación en la que la contaminación disminuyó fue en la del Carmen. Madrid Central se convirtió en el tema estrella de la capital, copando debates, plenos y comisiones.

Había dado así comienzo a un cruce de datos entre Gobierno y oposición. Ciudadanos siempre aseveró que la medida, tal y como la planteó la entonces delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, era una "chapuza". Los 'naranjas' mantuvieron una postura de "mejora" de este gran área de restricción a los vehículos.

Piquetes informativos

Piquetes informativos se despliegan este lunes en distintos puntos del perímetro de Madrid Central para pedir responsabilidad a los conductores. A las 10 y a las 19 horas, piquetes informativos se situarán en Cibeles con Alcalá, en la calle Atocha, en la plaza de Embajadores, en la Puerta de Toledo y en Plaza de España con Gran Vía.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la moratoria de multas, que se extenderá hasta el 31 de agosto, los piquetes informarán a conductores y conductoras de lo que supone esta suspensión de facto de Madrid Central, señalan, pidiéndoles "que sean responsables y dejen el coche en casa" aunque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "sea un irresponsable".

Cientos de personas acudieron este sábado a una multitudinaria manifestación por Gran Vía para reivindicar la continuidad de Madrid Central. La marcha arrancaba al grito de 'Madrid Central Sí' y 'Gobierne quien gobierne, Madrid Central se defiende'.

Algunos lemas de las pancartas fueron 'Yo sí quiero Madrid Central', 'Respirar también es de derechas' o 'Almeida céntrese'. "Toda esta inmensa fuerza de la gente tiene que hacer pensar al Ayuntamiento su intención de arrasar con un proyecto como Madrid Central porque se empieza por una moratoria y después todo es barra libre", declaraba la concejala de Más Madrid Inés Sabanés.

El perímetro de Madrid Central

El perímetro de Madrid Central está delimitado por las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.