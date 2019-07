La Fiscalía pregunta al CNI por el hackeo al juez Marchena

La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha abierto diligencias informativas para esclarecer el origen del hackeo de los correos de trabajo del presidente del tribunal que juzga el procés, Manuel Marchena, y otros miembros de la fiscalía del Tribunal Supremo.

Los primeros pasos que dará la fiscalía especializada serán para recoger el máximo de información sobre el asunto y para ello, solicitaran un informe al Centro Nacional de Inteligencia, para que aporten los datos que tengan sobre el hackeo y sobre el grupo que desvela los correos corporativos, “Anonymous Catalonia”.

La fiscalía abre el expediente para investigar en primer lugar si estamos en presencia de una actividad delictiva y, en segundo lugar, estudian la posibilidad de actuar de oficio y comenzar una investigación penal por un presunto delito contra la intimidad.

Denuncia de parte

Para poder investigar este tipo de delitos contra la Intimidad es necesario la denuncia del agraviado, pero el Código Penal (art 201) contempla además la alternativa de que la fiscalía actué de oficio, es decir mediante una denuncia propia, cuando el delito afecta a una pluralidad de personas o al interés general.

Según fuentes de la fiscalía “parece claro la existencia de un presunto delito contra la intimidad aunque no hayan cogido información de los sumarios”, porque “han vulnerado el espacio privado de los magistrados y de los fiscales”.

Según las fuentes consultadas, una vez se reciban los informes solicitados, la fiscalía determinará si comienza la investigación tecnológica que correrá a cargo de los especialistas de la Policía o Guardia Civil adscritos a la fiscalía de Criminalidad Informática.

Después de estas pesquisas y, una vez estudiada la documentación, la fiscalía decidirá si procede presentar una querella en los tribunales.

Difusión delictiva

Los piratas informáticos alineados con el independentismo han difundido varios tuits en los que revelaban que habían logrado acceder a la cuenta de correo electrónico corporativa del presidente del tribunal que juzga el procés, Manuel Marchena, para lo cual mostraban una captura de pantalla de la bandeja de entrada, en concreto de la aplicación web del correo electrónico ubicada en la nube. También explican que "la sentencia no está escrita pero no lo podemos saber porque Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay ni una sola referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo".