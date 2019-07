La Cadena SER también líder en verano con la programación más variada e innovadora de la radio formada por 27 programas

La Cadena SER mantiene también en verano su apuesta por la variedad, la originalidad y la calidad de contenidos y voces para sorprender de nuevo a sus oyentes. Con 27 programas, la SER es líder también en verano con la programación más diversa e innovadora de la radio.

Los programas de referencia de la Cadena SER también en verano de la mano de reconocidos periodistas

Desde hoy, Aimar Bretos ya está al mando del primer tramo de Hoy por Hoy; a partir del 15 de julio, Javier Ruiz estará al frente del segundo tramo del programa. También desde esta fecha, Antonio Martín Blanco tomará el relevo en Hora 14,; al frente de La Ventana estará Roberto Sánchez; Hora 25 estará presentado por Pablo Morán; Adriana Mourelos dirigirá El Faro; Aitor Albizua y Julia Molina estarán en De buenas a primeras yYago de Vega en El Larguero. El fin de semana, Lourdes Lanchoconducirá A vivir que son dos días y Álvaro Benito presentaráCarrusel.

Los contenidos de sociedad y cultura tienen un importante hueco en la parrilla con nueve programas dirigidos, entre otros, por Ángeles Caso, Nieves Concostrina, Mariola Cubells y Marta Nebot

'Mujeres con las botas puestas' con Ángeles Caso, recuerda a las grandes mujeres viajeras del pasado y las conecta con las del presente como Mary Kingsley, Lady Hester Stanhope, Isabel Barreto, Sara la Goda, Catalina de Eraus, Alexandra David-Néel y Amelia Earhart. Mariola Cubells "destripa" la tele durante el verano en '¿Y tú, qué miras?', analizándola con sus creadores, artistas y artífices. Nieves Concostrina ofrece de nuevo este verano en 'Cualquier tiempo pasado fue anterior', su diferente mirada sobre la historia; nuevas historias para divertir y entretener, salpicadas de irreverencias, buena música, mucho arte y una pizca de turismo histórico. 'La historia en ruta' es un programa dirigido y presentado por David Botello y Esther Sánchez, que recorre los lugares más destacados y la historia de los itinerarios culturales europeos que hay en España. De la mano de Antonio Martínez Asensio llega 'Un libro una hora', en el que repasa grandes clásicos de la literatura con la lectura de algunos de sus extractos esenciales. Con Sonia Ballesteros, en 'Radio Paradiso', los oyentes realizan un viaje por los veranos de las últimas décadas. Marta Nebot abre y amplía debates necesarios en un formato gamberro y con muchas risas como es 'Pisando charcos'. 'Sucedió una noche colección' es una sesión especial de verano que propone una panorámica en torno a los grandes clásicos del cine recuperando los mejores reportajes emitidos del programa de Antonio Martínez. 'El cine en la SER', con Elio Castro, toma el relevo a Pepa Blanes durante el verano que seguirá informando de todo lo que acontezca en torno al cine.

La nómina más completa de humoristas del panorama audiovisual español no cierra por vacaciones: Buenafuente y Berto, Juan Carlos Ortega, Roberto Sánchez y Pilar de Francisco, Quequé y Valeria Ros, Manuel Burque y Quique Peinado, Antonio Castelo y Jorge Ponce y Bob Pop

El humor es otra de las señas de identidad de la programación de verano de la SER. En 'Todo por la radio', Roberto Sánchez junto a la humorista Pilar de Francisco, intentan darle un sentido diferente a las piezas con las que cada tarde se arma el puzle de Todo por la Radio. En 'La lengua moderna', Quequé, claro defensor de la lengua castellana, quiere poner a prueba a su público a la par que lidia con las diferencias generacionales que le separan de su compañera millenial, Valeria Ros. Cada semana, en la edición de verano de 'Las noches de Ortega', Marco Antonio Aguirre entrevista a un destacado ser humano de nuestro país como: Javier Fesser, Silvia Abril, Berto Romero, Sandra Sabatés y José Luis Garci. Los "buenistas", Manuel Burque y Quique Peinado, tienen claro que la confrontación y el querer llevar la razón no lleva a ningún sitio, tampoco en verano; por eso ofrecen una selección de los mejores programas de 'Buenismo bien' para animar los días de ocio de los oyentes. Y 'Nadie Sabe Nada', con Buenafuente y Berto, que no cierra por vacaciones. A partir del 15 de julio, los viernes después de El Larguero, la SER asegura muchas risas a los oyentes con 3 horas ininterrumpidas de humor con 'Las noches de Ortega' (Juan Carlos Ortega), 'Nadie Sabe Nada' (Buenafuente y Berto Romero), 'Comedia Perpetua' (Antonio Castelo), 'Todo por la radio', 'Si sí o si no' (Jorge Ponce, y Bob Pop), que comparten los mejores gags de sus programas.

Continúa, también en verano, la apuesta por el documental radiofónico

'Carreteras secundarias', con los reporteros Bru Rovira y Valentina Rojo y con la narración del director de ‘A vivir’, Javier del Pino, da protagonismo a las voces menos escuchadas de la realidad social española. En 'Por el principio' Toña Medina y Ángeles Oliva realizan una radiografía sonora de la infancia de personajes relevantes como Teresa Perales, Carme Ruscalleda, Cristina García Rodero o Josep María Pou. 'Instantes',es la serie de relatos periodísticos emitidos en 'A vivir', con Beatriz Nogal, que combinan la narración literaria con el uso las herramientas radiofónicas que permite el medio. Conchi Cejudo trae una nueva entrega de 'Vidas Enterradas', que recupera la vida y la muerte de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el Franquismo. Colección Podium' ofrece este verano dos documentales de no ficción que han cosechado gran éxito: 'Olafo' y 'Ruido Blanco'. 'Punto de Fuga colección', dirigido por Pablo Morán, recoge los testimonios más destacados escuchados durante la temporada.

Alfonso Cardenal, Iñaki de la Torre, Mariela Rubio y Rafa Bernardo, y Rafa Fuentes ponen la banda sonora al verano

La SER también ofrece una amplia oferta de programas donde la música es la protagonista. 'Sofá Sonoro', con Alfonso Cardenal, recorre a lo largo del verano la historia que hay detrás de algunas de las bandas y artistas más importantes de la música del siglo XX como Bebo Valdés, Madonna o U2, ACDC, entre otros. 'El faro de una noche de verano', dirigido por Iñaki de la Torre, cuenta cómo la música, de cualquier época y estilo, refleja muchos de los temas que el programa ha compartido con los oyentes. Mariela Rubio y Rafa Bernardo abren la ópera también en verano con 'Play ópera', donde los oyentes podrán escuchar dos entregas dedicadas a dos sentimientos sin los que la ópera perdería mucho: la locura y la venganza. Rafa Fuentes vuelve un año más con un clásico de la parrilla veraniega de la SER: 'Jazztamos aquí', donde aborda los principales festivales de jazz.

La ficción sonora no podía faltar con 'Negra y Criminal' y 'Podium Drama'

Con 'Negra y Criminal' vuelve la cita con el miedo de la mano de Mona León Siminiani, en el que los oyentes pueden escuchar la quinta temporada de este podcast. 'Guerra 3' o 'Bienvenido a la vida peligrosa' son algunas de las ficciones de Podium Podcast, con María Jesús Espinosa de los Monteros, disponibles este verano en 'Podium Drama'.