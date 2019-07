El resurgir de Anna Allen, la actriz que se inventó una carrera en Hollywood

Anna Allen, conocida por aparecer en series como 'Cuéntame' o 'Acusados', decidió un buen día engordar su currículum para hacer creer al público que estaba haciendo carrera en Hollywood. Entre sus hazañas destacaba un personaje regular en 'The Big Bang Theory' y una invitación exclusiva a los Premios Oscar.

Pero se descubrió el pastel y Anna Allen desapareció (literalmente) del mapa. Los engaños de la actriz fueron recogidos por todos los medios de comunicación y a Los Javis les sirvió de inspiración para introducir un personaje (el de Claudia Traisac) en la primera temporada de 'Paquita Salas'.

Ahora, años más tarde, Javier Calvo y Javier Ambrossi han conseguido sacar a Anna Allen de las sombras de la manera muy original y extraordinaria (vamos a evitar los spoilers) con una escena clave en la tercera entrega de su serie. En la secuencia en cuestión mira a cámara, visiblemente emocionada, y se dirige a la audiencia, a todo ese público que la juzgó en su día por sus falsos logros. Unas importantísimas primeras declaraciones en las que reconoce su error, relata el calvario por el que ha pasado y anuncia su regreso:

"Sí, todo era mentira. Las ofertas de trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé, todos los papeles de los que hablé…he destruido mi carrera, la que tanto me costó construir. Estoy rota porque nadie contesta el teléfono cuando llamo, porque se han olvidado de que soy una buena actriz. Yo soy una buena actriz, joder. No sé hacer otra cosa. No puedo vivir de otra manera. Llevo tiempo aquí encerrada haciéndome preguntas y me he dado cuenta de que me he estado haciendo las preguntas equivocadas. La pregunta importante no es ¿por qué me pasó lo que me pasó? La pregunta importante es ¿qué voy a hacer a partir de ahora?. Y yo sé la respuesta: voy a salir, voy a luchar y voy a seguir adelante. Voy a coger todo lo que me ha pasado y a convertirlo en algo que valga la pena. Vamos a salir de aquí, yo voy a salir de aquí y vamos a contar mi historia".