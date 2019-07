El mensaje de bienvenida de Koke para Joao Felix

Este miércoles se ha hecho oficial el fichaje de Joao Felix por el Atlético de Madrid, un futbolista que ha despertado mucho interés e ilusión entre los hinchas rojiblancos debido a su juventud y al nivel demostrado estos meses en el Benfica.

Quizás por ello Jorge Resurrección 'Koke', nuevo capitán rojiblanco, ha querido ser el primero en darle cariño a la nueva perla del Atlético con un mensaje de bienvenida en sus redes sociales. "¡Bienvenido al Atleti! 19 años y un reto apasionante por delante. Pronto descubrirás qué se siente al vestir esta camiseta".

En seguida los aficionados 'colchoneros' no se han hecho esperar y han comenzado a dedicarle varios mensajes de cariño a Koke llamándole "capitán", "papá", "orgullo del Atlético"... pero también algunos mensajes de rencor hacia Griezmann "Desenchufale el canal de la NBA. No podemos cagarla otra vez" o "Dale caña y enséñale de qué va esto. Que no se nos eche a perder como el ex 7 y el ex 14".

