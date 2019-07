El 41,8% de los españoles respalda la limitación del precio del alquiler de viviendas por ley. Es lo que refleja la encuesta del CIS, que revela que la aspiración de 9 de cada 10 españoles es vivir en propiedad y que quienes recurren al alquiler lo hacen porque no tienen ingresos suficientes para comprar una vivienda propia o porque alquilan como solución temporal hasta poder adquirir un piso.

Los españoles respaldan mayoritariamente la intervención pública en el mercado de la vivienda, no solo limitando el precio del alquiler si no que el 38,3% considera necesaria la creación de un parque público de viviendas en alquiler y casi uno de cada 3 (el 31,4%) está dispuesto a expropiaciones de suelo "para que no se encarezca el precio de la vivienda".

Según este barómetro de junio, un 13,8% de los inquilinos han optado por el arrendamiento "porque no quieren hipotecarse", mientras que un 14,9% lo hace como "una solución temporal hasta poder comprar". Respecto a los precios del alquiler en la zona en la que viven, el 47,7% de los españoles opina que el precio del alquiler está subiendo. Un 20,9% piensa que "mucho", un 26,8% asegura que "algo" y un 27,4% que los precios se mantienen estables. Las personas que aseguran que el precio del alquiler ha subido creen que se debe principalmente a que "hay pocos pisos en alquiler" (21,9%). También lo achacan a la "especulación" con el precio de alquiler (19,4%) y, entre otras razones, a que "hay más gente que quiere vivir de alquiler" (14,7%).

El 90% cree que el Gobierno "tiene que proteger de manera activa el derecho de los españoles a tener una vivienda digna". De estos, un 52,8% piensa que la mejor solución es "construyendo viviendas sociales para las personas con pocos recursos económicos", el 49,9% con "préstamos baratos para comprar viviendas", y el 46,9% "fomentando que se construyan viviendas con precios asequibles para la clase media".

El estudio revela también que el 87,4% de las personas cree que las administraciones públicas deben adoptar iniciativas para ayudar a la rehabilitación. De ellos, el 52,3% estima que la mejor opción es "dando ayudas para pagar parte de la rehabilitación", el 43,7% "facilitando créditos baratos", mientras que el 27,4% opina que se deben "establecer desgravaciones fiscales para la rehabilitación de viviendas".