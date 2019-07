Fran Rivera, sobre el Orgullo: "Imagínate una cabalgata igual pero de hombres y mujeres heteros"

"Los madrileños no tenemos por qué ver fiestas en las que se denigra la dignidad de la persona y se exhiben de forma poco decorosa actos explícitos y sexuales en la calle". Estas fueran las controvertidas declaraciones de Rocío Monasterio, la presidenta de Vox Madrid, sobre el Orgullo LGTBI que esta semana se celebra y manifiesta en la capital de España.

Estas mismas palabras fueron debatidas en 'Espejo público', donde la representante del partido de ultraderecha encontró a un simpatizante. "Yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo, ni mucho menos. Mis amigos gais no se ven representados", soltó Fran Rivera. "Homófobo", le corrigieron sus compañeros. "Es verdad, xenófobo no existe", señaló entonces él.

A continuación, el torero y colaborador de 'Espejo público' argumentó su postura con respecto al Orgullo LGTBI: "Hay actitudes que no se deben permitir. Actitudes que dañan. Mis amigos gais me dicen que irían, pero no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos. Ciertas actitudes hacen poco favor", declaró.

"Imagínate una cabalgata igual pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo", concluyó Rivera, a lo que la presentadora Susanna Griso le recordó el sentido de este movimiento importantísimo para el colectivo: "Eso no me lo puedo imaginar porque es que no es comparable. La fiesta del Orgullo es reivindicativa".