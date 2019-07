'Sofá Sonoro' recorre a lo largo del verano la historia que hay detrás de algunas de las bandas y artistas más importantes de la música del siglo XX, Bebo Valdés ya ha pasado por el Sofá veraniego de Alfonso Cardenal (escucha el programa aquí). Madonna, U2, ACDC, Wilco, Talking Heads, Elton John, The Rolling Stones, Especial Woodstock, Whitney Houston, The Who, Caetano Veloso, Cream y ABBA, también tendrán su espacio en los próximos programas.

Vuelve a escuchar los programas aquí