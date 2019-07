Bartomeu: "Sabemos que Neymar quiere salir del PSG"

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, admitió en la rueda de prensa convocada este viernes en el Campo Nou que "asumiré las funciones del vicepresidente deportivo tras la salida de Jordi Mestre. Es un reto para mí. Es difícil, porque sé como está el mercado. pero me enfrentaré a ello porque me gusta muchísimo".

Ante los rumores de que la salida del ex vicepresidente deportivo del FC Barcelona esté relacionado con la posible llegada de Neymar al equipo blaugrana, Bartomeu admite que su salida "no tiene nada que ver con Neymar. Él ha preferido dejar el cargo. Es muy buen amigo y le agradezco mucho lo que ha hecho estos años, ha sido un buen compañero de viaje. Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, pero el PSG no quiere que él se vaya".

El presidente del Barça ha admitido que prefiere que Dembelé se quede en el club, antes de que el brasileño vuelva a las filas: "Sí, me gusta mucho cómo es. Lo considero mejor que Neymar y una de las figuras del fútbol actual. Verlo jugar a él para nosotros es un placer. Cuando sale Dembele todos estamos atentos a ver qué puede suceder".

Tras hablar del brasileño, también preguntaron por el fichaje de Griezmann, del que se ha hablado mucho en los últimos meses. El Presidente confesó que "ayer tuvimos una reunión entre Óscar Grau y Miguel Ángel Gil, le preguntamos si era posible pedir una negociación por el jugador. Ha habido una reunión porque hay un interés por el jugador. ¿Que el año pasado nos dijo que no? No me preocupa, ya pasó con Henry o Cesc...El de ayer fue el primer contacto con el Atlético de Madrid para hablar de Griezmann". El presidente insistió en que él no estuvo presente en la reunión.

Bartomeu habló sobre una posible vuelta de Victor Valdés al club blaugrana: "Hablé con Valdés. Estaríamos encantados de que volviera a casa y en los próximos días veremos qué lugar le podemos ofrecer". Siguiendo con el mercado de fichajes, también sonó el nombre de Mirotic, el jugador de baloncesto que suena para volver a España tras su paso por la NBA. "Puedo decir que está avanzado, pero no está cerrado. Quedan algunas cosas con los agentes que espero acaben bien", confesaba durante la rueda de prensa.