Celaá: "No queremos otras elecciones a pesar de los buenos sondeos"

Los votos de PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Es la razón principal que aduce la ministra portavoz, Isabel Celaá, para justificar que el ofrecimiento al partido de Pablo Iglesias sea un Gobierno de cooperación y no de coalición como reclama la formación morada.

"La oferta es un gobierno de cooperación y lleno de contenido tanto político como social (...) No es baladí. Tenemos muchos puntos de contactos con Unidas Podemos pero no tenemos el mismo modelo de Estado", ha explicado Celaá para defender "dejar otros espacios" a la negociación. Por eso afirma no perder la esperanza de que PP y Ciudadanos faciliten una investidura de Sánchez.

Celaá ha explicado que es el presidente del Gobierno el que determinará la entrada o no de independientes propuestos por Podemos. En una entrevista, Pedro Sánchez abrió tímidamente la puerta a esta posibilidad. "Si Podemos tiene independientes que puedan aportar, no rechazaré sus sugerencias", dijo el presidente en funciones.

La ministra portavoz insiste en que continúan trabajando por llegar a acuerdos y rechaza la opción de unas nuevas elecciones. Ha explicado que dentro de la nueva ronda de contactos de Pedro Sánchez de cara a la sesión de investidura del 23 de julio el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado participar. "No queremos nuevas elecciones a pesar de los buenos sondeos", ha dicho en referencia implícita al último Barómetros del CIS que amplia la ventaja del PSOE.