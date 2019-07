Carla Suárez pasa a octavos y se cita con Serena Williams

Luciendo su revés a una mano, en una pista pequeña y con el público encima, la española Carla Suárez igualó su mejor marca en Wimbledon, los octavos de final, al vencer este sábado a la estadounidense Lauren Davis, por 6-3 y 6-3, para asegurar su presencia en la segunda semana del torneo.

Presente en esa ronda dos veces antes, en 2013, contra la checa Petra Kvitova (7-6 (5) 6-3), y 2016, contra la estadounidense Venus Williams (7-6 (3) 6-4), Carla intentará ahora sobrepasar su tope en Wimbledon enfrentándose Serena Williams.

Davis, 95 del mundo, había dado la sorpresa antes. Repescada de la fase previa, fue capaz de dejar fuera del cuadro a la alemana Angelique Kerber, defensora del título, que venía de disputar la final de Eastbourne, y ante la que consiguió la tercera victoria en su carrera ante una 'top ten' . Pero ante Carla se topó con una sólida rival, dispuesta a demostrar su condición de 30ª favorita.

"No es la Serena Williams de años anteriores"

"Serena cuando jugaba antes era imparable. Era muy difícil ganarle. Ahora no compite con tanta frecuencia. Las jugadoras muchas ya saben que no es la Serena de antes. Los años pasan y físicamente cuenta, pero no quita que a un partido no pueda hacerlo bien. No es la Serena de años anteriores, pero siempre hay que tener cuidado", explicó Carla tras el partido.

