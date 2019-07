El asombroso comentario de un "demógrafo" sobre el Orgullo LGTBI

El programa de Susanna Griso, Espejo Público, emitió este jueves un reportaje sobre el Orgullo LGTBI de Madrid en el que entrevistaron a un supuesto demógrafo que llevaba en la cabeza un cartel en el que podía leerse: "GAY, OK".

La respuesta del hombre al ser preguntado sobre las reivindicaciones del colectivo es, cuanto menos, sorprendente. "Los gais están haciendo un favor al mundo porque el mundo está sobrepoblado a nivel mundial, y los gais y las lesbianas no procrean más gente y perfeccionan el medioambiente, que lo tenemos fatal", ha explicado.

Ante esta insólita respuesta el reportero de Antena 3 ha repreguntado: "¿Usted no es gay, no?", y el señor, ni corto ni perezoso ha contestado: "No, no. Pero yo soy demógrafo", como si su respuesta esclareciera su argumento anterior.

El vídeo que circula en Twitter ha logrado en pocas horas más de 8.500 retuits y ha alcanzado más de 16.000 likes.