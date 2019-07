Rafa Fuentes vuelve con un clásico del verano 'Jazztamos aquí'

Rafa Fuentes vuelve con un clásico de la parrilla veraniega de la Cadena SER: el encuentro con el mejor jazz de todos los tiempos. En su primera entrega, Rafa propone a los oyentes un viaje por los principales festivales de jazz que se celebran en España durante el verano, con las músicas de los artistas que participan en ellos. También emitirá programas especiales dedicados a “El soul de ojos azules”, “Recuerdos de de Earth, wind and fire”, “La música eterna de Hall and Oates”, “Pianos y teclados de jazz”, funk, etc.

