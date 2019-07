Las jugadores de la selección estadounidense de fútbol por fin han podido celebrar su victoria en el Mundial de Francia. Lo han hecho por la calles de la Gran Manzana, Nueva York, donde miles de aficionados se han acercado para homenajearlas y celebrar juntos a ellas un nuevo título para el país.

Una vez más, la capitana del equipo, Megan Rapinoe ha sido la maestra de ceremonias, captando la atención de los allí presentes, especialmente tras la polémica que le han vinculado con Donald Trump y su negativa a visitar la Casa Blanca como campeonas del mundo. Esta vez la estadounidense fue protagonista de un emotivo discurso durante la celebración, desde el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York.

"Lo primero y más importante, mis compañeras de equipo. Un reconocimiento para ellas. Todo el mundo, un aplauso. Este equipo es tan resistente, tan duro, tiene tanto sentido del humor, son tan terribles, no hay nada que este grupo no pueda hacer. Hacemos bromas, celebramos. Tenemos el pelo rusa o púrpura. Tenemos tatuajes, trenzas. Tenemos blancas, negras y todo entre esos dos colores. Heterosexuales u homosexuales. No podría estar más orgullosa de ser capitana con Carli Lloyd y Alex Morgan en este equipo. Es un honor liderar este equipo en el terreno de juego. No hay un lugar mejor en el que quisiera estar, ni siquiera en la carrera presidencial. Estoy ocupada, lo siento", alababa la capitana a sus compañeras de equipo.

🗣️ “Sí, practicamos deporte. Sí, jugamos al fútbol. Sí, somos atletas femeninas. Pero la realidad es que somos mucho más que eso. Vosotros sois mucho más que eso".



Vaya discurso el que acaba de dar Megan Rapinoe desde el Ayuntamiento de Nueva York. #USWNTpic.twitter.com/YoILLLVmHE — Daniel Lucena (@Danilugoce) 10 de julio de 2019

Fue a partir de entonces cuando comenzó con un emotivo mensaje para el pueblo estadounidense: "Esta es mi petición para cada uno de vosotros. Tenemos que ser mejores. Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Tenemos que saber que es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí, de los que no están aquí y de cada uno que no quiere estar aquí. Cada persona que está de acuerdo y no está de acuerdo. Es nuestra responsabilidad hacer de este un mundo un lugar mejor".

"Creo que este equipo hace un gran trabajo tomando esa responsabilidad sobre sus hombros y entendiendo la posición que tenemos en esta plataforma. Sí, hacemos deporte, jugamos al fútbol, somos mujeres atletas, pero somos mucho más que eso. Vosotros sois más que eso, más que aficionados, más que personas que apoyan el deporte, más que alguien que pone el Mundial cada cuatro años. Sois gente que camina por la calle, interactúan con su comunidad cada día".

"¿Cómo hacen mejor su comunidad? ¿Cómo hacen que las personas a su alrededor sean mejores? ¿Sus familiares, sus mejores amigos o las personas cercanas? Es la responsabilidad de cada persona. Ha habido mucha confrontación en estos últimos años. Yo he sido víctima de eso, he sido una causante de eso. Por la pelea con la Federación, disculpen por algunos cosas que he dicho, pero no de todas. Pero es momento de estar juntos. Esta conversación tiene que ir al siguiente nivel. Tenemos que colaborar, y esto es para todos, esta es mi petición para todos. Haz lo que puedas, haz lo que tengas que hacer. No te encierres a ti mismo. Se más, se mejor, se más grande de lo que hayas sido antes. Este equipo es un ejemplo de lo que puedes ser cuando haces eso. Por favor, tómenlo como un ejemplo. Este grupo es increíble", zanjó Megan Rapinoe en su discurso.