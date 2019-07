La respuesta de Ada Colau a los que la amenazan en las redes: " Me dan aún más ganas de seguir defendiendo la vida"

“De vez en cuando recibo mensajes como este”, ha escrito Ada Colau en su cuenta de Instagram donde muestra una captura de pantalla de una amenaza de muerte. En el comentario se leen toda clase de ataques. “Ojalá le pase algo malo a tu familia”, se lee. “Me cago en tus muertos, te deseo lo peor”. Deseos fúnebres al margen, también hay amenazas concretas. “A por ti voy. Ya verás. Si te pasa algo acuérdate de mi nombre”.

Sin embargo, Colau no ha querido mostrarse como víctima sino mostrar su firmeza en sus ideales. “A todos los machistas, racistas, homófobos y fascistas en general: no me dais ningún miedo, al contrario. Me dan aún más ganas de seguir defendiendo la vida, la diversidad y el amor frente a vuestros discursos de odio”, ha escrito la alcaldesa en el texto que acompaña la imagen de los insultos.