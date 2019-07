El cabreo de Del Bosque con Asensio y Rodri por no ir a la sub 21: ¿Y si hubieran sido catalanes?"

El exseleccionador español Vicente del Bosque ha reaccionado con dureza a la ausencia de dos de los jugadores jóvenes más consagrados del fútbol español en la última convocatoria de la selección sub 21 para el Europeo de la categoría disputado en Italia.

El madridista Marco Asensio y el entonces colchonero Rodrigo Hernández (actualmente fichado por el Manchester City) decidieron no acudir a la llamada del seleccionador Luis de la Fuente, a pesar de ser convocables por edad.

Ahora, tras el triunfo de la Rojita en el campeonato, Del Bosque les ha criticado con dureza asegurando que le "sentó muy mal" que dichos futbolistas no acudieran a la llamada del combinado nacional.

"No sé si tienen la culpa ellos o los clubes pero no me ha gustado", lamentó, defendiendo los intereses de la RFEF, antes de preguntarse "si hubieran sido catalanes los que lo hubieran hecho qué habría pasado", vinculando lo que él considera una falta de compromiso con la compleja cuestión territorial.

El balear y el madrileño permanecen por el momento ajenos a la polémica y no han efectuado declaraciones al respecto.