Pedro Sánchez valora ahora todos los escenarios de cara a la investidura

A las 10:00 horas de la mañana, el PSOE descartaba un gobierno de coalición. A las 22:00 horas de la noche, fuentes oficiales de Ferraz aseguran que el presidente está valorando todos los escenarios posibles. Por la mañana, el PSOE se negaba a que Podemos entrase en el gobierno y, ahora, las fuentes del gobierno y de Ferraz consultadas nos remiten a la misma respuesta: el presidente quiere volver "al punto de partida", a hablar de contenidos y que valora todos los escenarios. También en esa entrevista en TVE, el presidente del gobierno ha argumentado que un gobierno de coalición llevaría a la parálisis. Ahora, no subrayan esas diferencias profundas entre ambas formaciones. En Ferraz insisten en que Sánchez valora todos los escenarios.

En 'Los Desayunos de TVE' el presidente del gobierno ha sido tan vehemente como durante esta semana. Después se produjo una conversación telefónica sin avances con Pablo Iglesias. Ambos se han responsabilizado después de no querer negociar. "Lamentablemente ha rechazado la propuesta, seguiremos intentándolo", ha sostenido después Pedro Sánchez en Twitter. Por el lado de Iglesias, se ha acusado a Sánchez de inmovilismo.

La propuesta de Sánchez esta mañana era volver al punto de inicio, a negociar contenidos, pero sin compartir gobierno con Podemos, pero después de días de mensajes muy vehementes —los últimos los del propio presidente en su entrevista—, la estrategia del PSOE en este momento es aguar su posición, moderar su 'no es no' a la coalición, siendo lo suficientemente ambiguos como para tantear el terreno y luego decidir el siguiente paso.

Eldiario.es ha publicado una información en la que afirma que Sánchez se abre a incorporar a miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros. Serían perfiles técnicos, pero de Podemos. Sería un cambio sustancial en la posición de Sánchez, que hasta ahora solo había accedo a que Iglesias propusiese nombres de independientes.

Cuestionados por esta información, ni Ferraz ni La Moncloa confirman los detalles. "El presidente esta valoradno todos los escenarios psoibles", aseguran fuentes oficiales del PSOE, reclamando de nuevo que se vuelva a una negociacion programatica.

Qué dice Podemos

Desde Podemos aseguran que este término de la negociación, el de incorporar ahora al Consejo de Ministros a perfiles técnicos propuestos por Podemos, no se ha tratado en al conversación telefónica de este jueves entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los morados insisten en que los socialistas no les han traslado esta idea.

Tras este movimiento, desde Podemos aseguran que "sería una excelente noticia que nos pusiesemos a negociar un gobierno integral pero el PSOE tiene que levantar sus vetos a la gente que decida Unidas Podemos". Los morados se desmarcan así de un escenario en el que Sánchez no acepte a Iglesias y a su núcleo duro. "Nosotros no vamos a vetar a nadie del PSOE. Entendemos que ellos no deben vetar a nadie de Unidas Podemos. No es forma de empezar una negociación y no es respetuoso con el aliado", asegura Podemos ante un posible veto a su lider.

"También pensamos que es absurdo que al frente de los ministerios no puedan estar las personas que han sido elegidas por la gente en unas elecciones. Técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero los españoles cuando votan es para elegir a sus representantes y eso tiene que verse reflejado en el Gobierno", han agregado.