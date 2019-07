Pedro Sánchez anuncia que volverá a negociar con Podemos desde hoy

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado en una entrevista en TVE que volverá a negociar con Podemos desde hoy de cara a conseguir a sus apoyos para la investidura del próximo 22 de julio. "Hoy llamaré a Iglesias para poner en marcha dos equipos que hablen de lo que les importa a los ciudadanos", ha explicado antes de reconocer que el método de negociación con Podemos no ha sido conveniente y por eso quiere volver al punto de partida. No ha querido decir si el líder de Podemos Pablo Iglesias le pidió la vicepresidencia del Gobierno. "No desvelo conversaciones privadas", ha dicho.

Sánchez reconoce que la negociación con Podemos no se ha llevado bien desde el principio al mezclar distintos aspectos y que hay que volver a reunirse para "desbloquear la situación". El líder del PSOE ha reconocido que existen numerosos punto en común con Unidas Podemos y que hay "discrepancias de fondo en cuestiones de Estado" como la situación en Cataluña.

Apoyos para la investidura de Sánchez

El líder socialista ha insistido en que quiere entenderse con Unidas Podemos que continúa siendo el socio preferente. Y ha reiterado que es necesario poner el acento en el programa más allá de los nombres. "El planteamiento es político. Primero conseguir la investidura, luego un Gobierno y después la estabilidad", ha expresado.

"La crisis de investidura solo se puede resolver entre los cuatro partidos principales, excluyo a Vox", ha asegurado. El líder socialista ha insistido su apuesta por un "gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas" para lo que ha pedido la responsabilidad de Unidas Podemos y Ciudadanos. "No trabajo en un escenario de repetición electoral", ha asegurado.

Reformas para evitar bloqueo

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura se ha comprometido a impulsar una reforma que evite un bloqueo institucional para evitar que se tengan que convocar elecciones si no hay acuerdo. "Que pueda gobernar la lista más votada", ha propuesto Sánchez como una de las soluciones.

Sánchez ha dicho que si llega al Gobierno ofrecerá un "acuerdo de país" para poder garantizar la reforma constitucional. Sostiene que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se está "equivocando" y ha precisado que "deplora" que ni siquiera haga un esfuerzo de reunirse con quien ha sido elegido como primera fuerza política. "Tengo las puertas abiertas para reunirme con Rivera las veces que él considere oportuno", ha dicho.

El presidente del Gobierno ha explicado que le ha mandado un mensaje a Albert Rivera que permanece hospitalizado a causa de una gastroenteritis aguda.