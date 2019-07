Qué hacer si te pica una medusa

El verano ya está aquí y, con él, el sol y las altas temperaturas. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina (algunas familias ya están disfrutando de ellas) muchos serán los que apostarán por desconectar en su playa favorita. Mientras que algunos aprovecharán para volver al Mediterráneo, otros apostarán por las islas, por el Cantábrico o el Atlántico.

Si tú eres una de esas personas, no te olvides de tomar las pertinentes precauciones para no sufrir ningún percance durante las tan ansiadas vacaciones. No, no hablamos de esperar dos horas antes de bañarse para evitar un corte de digestión, sino de hidratarse bien, de ponerse la protección solar adecuada o de extremar las precauciones en cada baño.

Qué hago si me ha picado una medusa

También de tener mucho cuidado con los animales marinos. Principalmente con las medusas, unas criaturas de cuerpo gelatinoso que pueden chafarte un día de playa en caso de que te piquen. Con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones, el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC ha publicado sus protocolos de prevención y actuación ante estos animales.

Un protocolo, que ha sido diseñado para hacer frente a especies como la Pelagia noctiluca, la Rhizostoma pulmo, la Cotylorhiza tuberculata o la Aurelia común, que te ayudará a hacer frente a las picaduras de este animal. Si te has enfrentado a una de ellas, y te ha picado, el CSIC recomienda quitar los restos de medusa sin frotar, lavar la zona con abundante agua del mar, aplicar agua con bicarbonato y hielo seco a intervalos. En caso de que el dolor persista, no dudas en contactar con un médico.

Cómo actuar en caso de picadura. / Proyecto Medusa

De esta manera, conseguirás atenuar los efectos del veneno, prevenir su expansión a terceras regiones y "minimizar las complicaciones derivadas del uso de productos no probados", tal y como explica el investigador del CSIC y experto en medusas Josep María Gili.

Lo que no tienes que hacer

Nunca, bajo ningún concepto, apliques agua dulce, amoníaco o alcohol a la picadura. No frotes la zona afectada, no apliques vendajes a presión y, salvo en casos muy específicos, tampoco uses vinagre. Por otro lado, los investigadores explican que no debes retirar las medusas del agua porque liberan células urticantes con la manipulación. Tampoco que las dejes en la arena, ya que sus restos pueden seguir siendo urticantes.

Si te has picado una medusa... no hagas esto. / Proyecto Medusa

Si te encuentras con medusas en el agua, trata de nadar de forma pausada hacia la orilla y sal del agua sin movimientos bruscos. Así podrás evitar con éxito una hipotética picadura. Por último, y si te has encontrado con uno de estos ejemplares (ya sea en el agua como en la arena) ponte en contacto con el personal de la playa para que estos valoren cómo actuar.

Por otro lado, el informe cuenta con materiales que te ayudarán a distinguir algunas de las medusas más comunes de nuestras playas. Con todo esto, los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC pretenden reducir el número de picaduras en la playa, donde llegan a representar hasta el 80% de incidencias totales en playas catalanas.



Algunas de las medusas más populares. / CSIC