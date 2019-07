Durante los últimos años, especialmente desde que unos diminutos extraterrestres huyeran de nuestro planeta con varios cartones de Marlboro bajo el brazo en Men In Black, el uso de tabaco tanto en series y películas ha disminuido de forma considerable. Sin embargo, según un estudio de Truth Initiative, la tendencia ha comenzado a revertirse en los últimos años.

Principalmente por la plataforma de vídeo en streaming Netflix, que ha triplicado las representaciones de tabaco durante los últimos años, tal y como recoge el informe. Un informe, que detectó un total de 1.209 representaciones de tabaco durante la temporada 2016 y 2017, que apunta principalmente a series como Unbreakable Kimmy Schmidt, Orange es New Black, House of Cards o Stranger Things.

Stranger Things, una de las señaladas

De estas 1.209 representaciones de tabaco, 866 se produjeron en la plataforma de contenidos en streaming. De todas ellas, 292 aparecieron en Unbreakable Kimmy Schmidt, 262 en Stranger Things y 233 en Orange is the New Black, entre otras. Unos datos que, según denuncia el informe, podría ser una de las posibles causas de un aumento de cigarrillos entre la juventud.

Ante las críticas vertidas por este informe, Netflix ha decidido poner un coto al tabaco. Según recoge el medio especializado The Hollywood Reporter, la plataforma de vídeo en streaming se ha comprometido a disminuir la aparición de tabaco y el consumo que se muestra en sus producciones. A partir de ahora, todas sus nuevas series y películas con calificación TV-14 o PG-13 o inferior estarán libres de todo tipo de tabaco (excepto en los casos que requieran precisión histórica).

Netflix toma cartas en el asunto

Una decisión que no afecta únicamente a las series o películas originales dirigida a al público juvenil. Según cuenta el medio especializado, no se fumará en ninguno de los nuevos proyectos de Netflix a menos que sea esencial a la visión creativa del artista o sea un rasgo característico del personaje. En caso de que se haga uso del tabaco, la compañía lo mostrará en los carteles informativos en los que se informa si una serie contiene violencia, drogas o sexo.

De esta manera, Netflix pretende reducir las representaciones de tabaco en su plataforma, tal y como reconocen a través de un comunicado: "Fumar es perjudicial y mostrarlo de forma positiva en pantalla puede influir negativamente en los jóvenes".