Endometriosis: la dolorosa enfermedad de Beth que sufren millones de españolas

La endometriosis es una enfermedad de origen desconocido que consiste en la aparición y el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero, que es su ubicación natural. Generalmente, provoca un fuerte dolor a quien la padece, acompañado de reglas abundantes y, en muchos casos, infertilidad. María puede dar fe de ello: le vino el periodo siendo muy joven y sus ciclos eran mucho menores de 28 días. Siempre tenía mucho dolor pero siempre había escuchado que eso era lo normal, que la regla duele, y no le dio más importancia. "Me enteré porque he tenido muchas dificultades para quedarme embarazada. Después de dos años intentándolo, empezaron a hacerme estudios y vieron que tenía una masa muy extraña en la zona izquierda, donde yo había tenido el dolor fuerte", recuerda. Ahí empezó su periplo por los médicos hasta que, cuatro años después, llegó el diagnóstico y cinco horas de operación: "Como en cada ciclo menstrual el tejido endometrial sangra fuera del útero, se van creando adherencias y yo, además de muchos nódulos, tenía los ovarios enterrados detrás del útero". Finalmente se quedó embarazada gracias a la reproducción asistida.

El caso de María es mucho más habitual de lo que se cree. Esta enfermedad afecta a unas dos millones de mujeres en España y, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida. De vez en cuando, algunas famosas que la sufren -como la actriz Lena Dunham o más recientemente, la cantante Beth- hablan abiertamente del dolor que han padecido a lo largo de los años y piden que se visibilice esta dolencia. Beth incluso añadía un componente machista a su ocultación: "Si la tuvieran los tíos se sabría más", afirmaba en una entrevista.

El diagnóstico suele llegar muy tarde, después de años de padecimiento. Se estima que entre el 10 y el 15% de las mujeres en España sufre endometriosis y que unas 200.000 siguen aún sin saber que tienen esta enfermedad.