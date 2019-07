TVE pide disculpas por decir que la violación de 'la Manada' fue un "accidente" /

Televisión Española ha pedido disculpas este viernes por las polémicas palabras de Javier Solano, el narrador de los encierros de San Fermín, que aseguró que la violación de La Manada "fue un accidente" que vinculaba con la ingesta de alcohol. Tanto el director de Los Desayunos, Xabier Fortes, como el periodista que puso voz las polémicas palabras han rectificado.

Fortes comenzó entonando el 'mea culpa' por las controvertidas palabras que se dijeron en su programa por las que "muchos se han sentido ofendidos y además con razón", ha comentado. Asimismo, Javier Solano, justificó sus palabras argumentando que fue un error propio del directo.

"Jamás en mi vida, y todos los que me conocen lo saben, voy a equiparar una violación a un accidente. La palabra 'accidente' se coló por error. Fue un lapsus línguae" dijo. Del mismo modo, Fortes hizo suyas las disculpas como "responsable de contenidos" del programa.

"Hago propia esa disculpa, la hago mía por no estar suficientemente atento y no darme cuenta que así contado conseguimos exactamente el efecto contrario al que pretendíamos, que no era otro que denunciar lo sucedido y destacar la lucha de Pamplona contra esas agresiones", aseguró Fortes.

Las polémicas palabras de Javier Solano emitidas el pasado miércoles fueron muy criticadas en las redes sociales. "Fue un accidente que se produjo por parte de unas personas que, evidentemente, estarían muy bebidas". Twitter ha aplaudido la rectificación de la cadena pública.