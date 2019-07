Roban la cinta de la entrevista exclusiva a Neymar que podía desvelar pistas sobre su futuro

Un capítulo más en el culebrón Neymar. En el día en el que el brasileño se reincorpora a los entrenamientos con el PSG, el programa brasileño 'Aquí na Band' de la cadena UOL Esporte pretendía emitir una entrevista exclusiva con el jugador en la que se especulaba con que pudiera dejar alguna pista sobre su futuro deportivo.

Sin embargo, el equipo de este espacio ha denunciado el robo del material en el que se encontraba grabada la entrevista. El hurto se habría producido en el interior de un vehículo al ser forzado su maletero, por lo que declaran haber perdido todo lo disponible.

El suceso genera todavía mayor misterio cuando otro programa, el estadounidense 'Oh My Goal', ha declarado tener unas imágenes alternativas de la entrevista, al haber realizado una charla previa con el futbolista brasileño y no haber apagado las cámaras entre una y otra conversación, por lo que ambas habrían quedado registradas en su material.

Los norteamericanos han contactado a través de Twitter con UOL para ofrecerles el material y poder así emitir la entrevista con su grabación alternativa.