Vox apuesta por congelar los sueldos a los diputados hasta que haya gobierno

Vox está estudiando presentar una propuesta para congelar los sueldos a los diputados hasta que se constituya el Gobierno, según ha anunciado este martes su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, para quien esa medida "aceleraría" los acuerdos de investidura.

Espinosa ha argumentado en RNE que los políticos viven en un mundo paralelo muy alejado de los ciudadanos, que "se están cansando ya de esta manera de trabajar y, sobre todo, de no trabajar". "A mí me sigue asombrando: vengo todas las mañana al Congreso y lo encuentro vacío. Aquí no hay diputados trabajando o hay muy pocos. Todo el mundo está cobrando, pero muy poquitos están trabajando y, sobre todo, muy poquitos están trabajando para encontrar soluciones para los españoles", ha afirmado. En su opinión, una retirada de los sueldos permitiría además acelerar la formación de gobierno, porque "el estímulo sería maravilloso".

"Gobierno que no se constituye, político que no cobra, le garantizo que se acelerarían los plazos", ha asegurado Espinosa, que ha incidido en que lo mismo está pasando en la Asamblea de Madrid.