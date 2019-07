Iglesias pide perdón por calificar como "idiotez" la propuesta de Sánchez de pactar personas cualificadas en el Gobierno

Pablo Iglesias sigue con la intención de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, siempre y cuando sus 4 millones de votantes tengan representación en el Consejo de Ministros. El líder del PSOE no ha descartado esa posibilidad pero lo que ofrece es que Unidas Podemos elija personas cualificadas de perfil técnico y no político para integrarse en el Gobierno, una propuesta que el pasado viernes Iglesias calificó de "idiotez": "Yo lo siento y pido perdón si esa palabra molestó. Lo que planteé es que no era sensato la elección por currículum y no porque los ciudadanos nos han votado", decía este martes en una entrevista en LaSexta.

A pesar de sus palabras y de la consulta que planteó a los inscritos de Podemos, la ministra Celaá y el ministro Borrell afirmaban que las negociaciones entre ambos partidos seguían su curso. Iglesias se pregunta "¿quién le dijo a Pedro Sanchez 'sal el lunes para romper las negociaciones'?”, tal y como sentenció en la entrevista de la Cadena SER.

Iglesias defiende que no ha hablado con el líder del PSOE de nombres y responsabilidades concretas y desmiente que él se haya ofrecido a ser el vicepresidente del Gobierno. "Jamás el presidente del gobierno me ha planteado un veto, ni me ha dicho tú no puedes estar", señala.