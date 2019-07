Cuando Pablo Iglesias estaba dispuesto a "apartarse" para lograr un pacto de gobierno con Pedro Sánchez

El 30 de marzo de 2016, tras reunirse con Pedro Sánchez para tratar de desbloquear las negociciones para formar gobierno, Pablo iglesias se mostró dispuesto a renunciar a entrar en el Gobierno si eso ayudaba a desatascar las negociaciones. Entonces Iglesias tenía 72 diputados y Pedro Sánchez, 84. Iglesias aseguró entonces que "había personas preparadas en su formación" y que si su nombre "era un problema" él estaba "dispuesto a dar un paso atrás". Las negociaciones entonces no fructificaron y el país fue a elecciones el 26-J.

Ahora, en un momento en el que las negociaciones se han bloqueado precisamente por la entrada de Iglesias en el Consejo de Ministros, la formación morada no está dispuesta a ceder en este punto. De hecho, han sometido esta posición a las bases que previsiblemente respaldarán que los diputados morados no hagan presidente a Pedro Sánchez si no le frece a cambio "un gobierno de coalición sin vetos".

Si aceptásemos que los poderosos del Ibex35, los fondos buitre y la banca puedan vetar a las personas elegidas en las elecciones para formar parte del gobierno, estaríamos aceptando el fin de la democracia en España.



¿Manda el pueblo o mandan la CEOE, el Santander y Moody\'s? — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 17, 2019

De hecho, Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, daba un paso más allá en Twitter y señalaba como culpables del veto a Iglesias a "los poderosos del Ibex35, los fondos buitre y la banca": "Si aceptásemos que los poderosos del Ibex35, los fondos buitre y la banca puedan vetar a las personas elegidas en las elecciones para formar parte del gobierno, estaríamos aceptando el fin de la democracia en España".