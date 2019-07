Villarejo acusa al CNI de filtrar documentación a Moncloa.com

Nuevo comunicado del comisario jubilado Villarejo. A través de su defensa en un escrito remetido a los medios de comunicación acusa al Centro Nacional de Inteligencia de filtrar documentación y audios al diario digital Moncloa.com que desde hace meses está publicando información sobre lo que se conoce como caso Villarejo.

"¿Quién más allá de un servicio de inteligencia, puede poner la mercancía que se está publicando en manos de los propietarios de esos portales -incluidos audios laminados y pegados que proliferan casi incesantemente- y controlando la cadencia de la misma?", subraya el comunicado.

Con esta pregunta el policía denuncia lo que para él son "filtraciones perfectamente orquestadas y sincronizadas que terminan emergiendo, especialmente en dos medios: Moncloa.com y El Confidencial.

Villarejo vuelve a pedir a la justicia declarar para desmontar lo que él llama mal llamado caso Villarejo. "No me quedará otro remedio con todas las consecuencias que explicar y desarticular el montaje que se ha creado en torno a mi caso, caiga quien caiga, como ya he hecho en todas las declaraciones que he prestado y las que he pedido hacer y me niegan", subraya el policía.