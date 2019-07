La pelea por Madrid Central llega al Parlamento Europeo

El conflicto por la permanencia de Madrid Central atraviesa fronteras. Los eurodiputados de Unidas Podemos y PSOE destacaron los logros de la zona de bajas emisiones durante el debate en la eurocámara. Por su parte, Vox y PP subrayaron su oposición porque entienden "no hay resultados óptimos contra la polución" y continúan defendiendo "algo alternativo al fracaso de Madrid Central".

Desde el PSOE, Javier López consideró "una vergüenza" que el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha de Vox, haya intentado revertir Madrid Central, acción que ha paralizado la Justicia.

"Es el mejor momento para denunciar la vergüenza que significa que una gran ciudad como Madrid (...) haya decidido revertir una decisión que va destinada a combatir la contaminación", dijo el político durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo (PE) sobre las áreas de bajas emisiones en las ciudades de la Unión Europea.

López también calificó el intento de eliminar Madrid Central de "inmoral" porque, según aseguró, cada día hay quince muertos prematuros en la capital española por la contaminación y la llamó, asimismo, "irresponsable" porque "todos los indicadores de la ciudad estaban diciendo que era una medida recién instaurada que estaba funcionando".

Así, pidió a la Comisión Europea y al Consejo (los países) "que tome cartas en el asunto y avergüence al Ayuntamiento de Madrid". Tras esa intervención, el eurodiputado del PP Pablo Arias respondió a López que en la capital española ha gobernado la izquierda en los últimos cuatro años y que "no se han hecho los deberes, puesto que no hay resultados óptimos contra la polución" y le preguntó "si no es posible hacer algo alternativo a lo que ha sido el fracaso de Madrid Central".

Europa tira de las orejas a España

En su contestación, el eurodiputado socialista recordó a Arias que sobre Madrid y Barcelona la Comisión Europea "ya ha dicho que la situación que se vive es grave y que hay que tomar medidas". Bruselas se plantea llevar a España ante los tribunales por los altos niveles de contaminación de Madrid y Barcelona. Lo hizo después de ver con preocupación el establecimiento de la moratoria que anulaba las multas de Madrid Central.

"Lo que no se puede hacer es revertir justo las medidas que se acaban de tomar en la buena dirección", señaló. Otros diputados del PSOE señalaron la paralización por parte de un juzgado de Madrid la moratoria del consistorio y apuntaron al "peligro" de gobernar con la ultraderecha.

Entre los populares, Dolors Montserrat recalcó que la lucha contra la contaminación no es "patrimonio" de la izquierda. Aseguró que en España se está "demasiado cansado de que la izquierda se apropie siempre de méritos ajenos y de méritos compartidos", y citó el feminismo y el medio ambiente.

Desde Unidas Podemos, Idoia Villanueva defendió que con Madrid Central "se ha conseguido reducir drásticamente" la contaminación y consideró "una vergüenza que gobiernos conservadores que sistemáticamente han incumplido la legislación medioambiental quieran ahora revertirlo".

Jorge Buxadé, de Vox, lamentó que "la izquierda" haya llevado a la Eurocámara Madrid Central "con la única finalidad de dañar la imagen y los intereses de España, algo que por otra parte es bastante habitual entre los socialistas y comunistas españoles". Igualmente, opinó que Madrid Central ha sido "un fracaso" para los comerciantes, los desplazamientos y "la calidad del aire".

No hay argumentos para eliminar Madrid Central

Las razones que arguyó el alcalde de Madrid, Jose Luís Martínez-Almeida, para suprimir Madrid Central alcanzaron un nuevo nivel cuando sugirió que "había aumentado la delincuencia". Lo cierto es que varios informes avalan justo lo contrario: la tasa de criminalidad descendió ligeramente en 2018. Madrid Central entró en vigor el 30 de noviembre de ese mismo año.