El nuevo argumento sin datos del PP contra Madrid Central: crece la delincuencia

Desde que el PP llegó al poder en Madrid relevando a Manuela Carmena al frente del consistorio Madrid Central se ha convertido, como lo fue durante la campaña, en su gran enemigo.

Después de que la justicia frustrase su intento de eliminar las multas a los que accedían en coche a la zona de tráfico restringido, los dirigentes madrileños han buscado otras formas de criticar la medida. En vista en que los datos de contaminación contradicen el argumentario del PP, el alcalde y la candidata de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso , han puesto el foco en la inseguridad que se vive en el centro de la ciudad.

Díaz Ayuso fue la primera en usar este argumento. “Políticas como Madrid Central han matado El Rastro, ha aumentado la delincuencia en todas esas calles”, aseguró la candidata popular que no aportó ningún dato para sostener su crítica. Las declaraciones de Ayuso en Telemadrid fueron respondidas en Twitter por Íñigo Errejón. "Se empieza así y se acaba diciendo que la tierra es plana", escribió el candidato de Más Madrid.

Los propios comerciantes de El Rastro aseguraban a la Cadena SER que Madrid Central no había afectado a la afluencia de gente, ya que la zona estaba restringida al tráfico desde hace años y tampoco consideran que haya aumentado la inseguridad. "De hecho hay más policías que nunca", explica la asociación de comerciantes.

Al argumento de Díaz Ayuso se ha sumado también el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que comenzó asegurando que no disponía de datos sobre la inseguridad y que hablaba de impresiones de los vecinos que habían hablado con él. “Lo que es cierto es que algunos vecinos me han transmitido que tienen una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de la entrada en vigor de Madrid Central y que por tanto ya no acude tanta gente al distrito centro”.

La delincuencia es el nuevo argumento de los populares para atacar la zona de bajas emisiones de la almendra central de la capital, un argumento que los dirigentes del PP manejan sin aportar dato alguno y basado en opiniones personales o testimonios de los vecinos. Vecinos a los que sí tienen en cuentan, no como a los 60.000 que se manifestaron contra la supresión de Madrid Central.