El Gobierno considera inasumible sacrificar el interés general por el de Iglesias

La ministra portavoz en funciones Isabel Celaá ha cargado hoy contra Pablo Iglesias por poner en riesgo la investidura de la semana que viene. Celaá ha lamentado que interés general esté pendiente de Iglesias, de su interés personal. Sería una "pretensión inasumible sacrificar el interés general" por el interés de una persona."Yo no creo que Iglesias pase por ahí. No creo que quiera que por mor de una persona vayamos a sacrificar el interés general la semana que viene", ha señalado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, y ha incidido en la necesidad de una investidura para evitar que la inestabilidad ponga en riesgo la marcha de la economía.

Celaá afirma que han aceptado un gobierno de coalición y que Sánchez ha hecho una oferta "generosa" en ese sentido; pero Podemos exige ahora algo "inasumible" y lo hace empleando además expresiones que "no son de recibo" por su "tono paternalista". Sanchéz "se ha movido una vez más. Pedían un gobierno de coalición y el presidente Sánchez ofrece un gobierno de coalición", ha manifestado Celaá, una oferta "generosa", y ha recalcado que España necesita "seguir poniendo en marcha políticas de progreso" y ésa es la "responsabilidad histórica de la izquierda".

Celaá no ha querido cerrar la puerta a la posibilidad de que Irene Montero entre en el gobierno, se ha referido a que Sánchez solo ha bloqueado a Pablo Iglesias. Al ser preguntada expresamente en un par de ocasiones si Montero tendría la confianza del presidentes socialista para sentarse en el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha explicado las razones del veto a Iglesias y ha añadido que todo lo demás es "un escenario abierto". Aunque antes ha recordado que la oferta de Sánchez se encaminaba a la incorporación en el futuro Gabinete de "personas representativas con conocimientos técnicos".

Celaá ha dejado clara la necesidad de una investidura porque, de no ser así, "el coste de oportunidad (para la economía) comenzaría a notarse" y ha añadido que "el precio empezaría a pagarse porque eso nos llevaría a un escenario no conocido". De ahí que la ministra en funciones haya asegurado que contactarán con todas las fuerzas para solicitarles que no bloqueen la investidura.