Responsables iraníes reconocen que la captura del petrolero es un acto de represalia

Varios responsables iraníes reconocieron hoy que la captura del petrolero británico Stena Impero el viernes en el estrecho de Ormuz es un acto de represalia por la retención en Gibraltar del iraní Grace 1 desde hace dos semanas. Las principales autoridades del país no se han pronunciado hasta ahora sobre la captura efectuada por la Guardia Revolucionaria iraní y la versión oficial es que se debió a una infracción de la normativa de navegación.

Sin embargo, el secretario del poderoso Consejo de Discernimiento de Irán, Mohsen Rezaí, aseguró que las autoridades no retrocederán a la hora de "tomar medidas de represalia". "No buscamos la guerra pero no retrocederemos ni un milímetro para tomar medidas de represalia, ya sea contra Sadam (Husein), (Donald) Trump o la Reina", escribió Rezaí en su cuenta de Twitter, aludiendo en último término a la corona británica.

En la misma línea, el portavoz del Consejo de Guardianes, Abasali Kadjodaí, señaló que "la regla de la represalia es un concepto reconocido en el derecho internacional que se usa frente a las medidas ilegales de otro país".

Por ello, consideró que la captura del Stena Impero es "correcta" para hacer frente a "una guerra económica ilegal y a la incautación de petroleros", en referencia a las sanciones estadounidenses contra Irán y a la detención del Grace 1 en Gibraltar.

El Grace 1 fue interceptado el 4 de julio por las sospechas de que transportara crudo a una refinería de Siria, país sujeto a sanciones de la Unión Europea, y su detención fue ayer prorrogada, pese a que las autoridades iraníes negaron que se dirigiera al país árabe.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, calificó este suceso el pasado martes de "acto de piratería marítima" y advirtió de que su país respondería "en el momento apropiado" al Reino Unido.

Pese a que el motivo real de la captura el viernes del petrolero británico es obvio, la Organización de Puertos y Navegación de la provincia iraní de Hormozgan informó hoy de que fue apresado por colisionar con un barco pesquero y no responder a las advertencias. Su director, Alahmorad Afifipur, explicó que se ha abierto una investigación y que mientras esta dure el Stena Impero permanecerá en el puerto de Bandar Abas. Afifipur no descartó que alguno de los 23 miembros de la tripulación, en su mayoría indios, sea interrogado para esclarecer el caso.

El Stena Impero, de la naviera Stena Bulk y de 30.000 toneladas, había zarpado el viernes desde Emiratos Árabes Unidos y se dirigía a un puerto de Arabia Saudí cuando fue capturado. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, advirtió el viernes de que puede haber "graves consecuencias" si la situación no es resuelta pronto, aunque -matizó- que no está considerando opciones militares.

Francia condena la captura del petrolero

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha condenado la captura por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní del petrolero británico. "Hemos tenido conocimiento con una gran preocupación de la captura de un barco británico por parte de las fuerzas iraníes", ha explicado en un comunicado el departamento que dirige Jean-Yves Le Drian. "Esta acción es perjudicial para la necesaria desescalada de tensión en la región del Golfo. La condenamos firmemente y expresamos nuestra solidaridad con Reino Unido", ha subrayado.

El Ministerio de Exteriores galo ha hecho un llamamiento a las autoridades iraníes a liberar "lo antes posible" al petrolero y a su tripulación y a "respetar la libertad de navegación" en el golfo Pérsico.

El departamento gubernamental francés ha reaccionado así a la captura por parte de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria iraní del petrolero británico 'Stena Impero' cuando navegaba este viernes en aguas del estrecho de Ormuz.

Irán exige al Reino Unido dejar de ser "cómplice" de las sanciones de EEUU

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ha exigido este sábado al Reino Unido dejar de ser "cómplice" de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, un día después de que la Guardia Revolucionaria capturara un petrolero británico.

"El Reino Unido debe dejar de ser cómplice del terrorismo económico de Estados Unidos", escribió Zarif en su cuenta oficial de Twitter, en alusión a las sanciones impuestas por Washington a Irán tras retirarse del acuerdo nuclear de 2015.